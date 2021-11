Mazón y Arrimadas, satisfechos de los gobiernos PP-Cs en la Diputación y en el ayuntamiento de Alicante

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el presidente regional del PP y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, consideran que los gobiernos de ambos partidos en la Comunitat Valenciana, y en concreto en la provincia de Alicante, están funcionando "muy bien" y que se trata de una "coalición positiva" frente al avance del "tripartito nacionalista" de la Generalitat integrado por PSPV, Compromís y Podem.

Además, coinciden en que los pactos se están cumpliendo con "lealtad" y que se sienten "satisfechos" frente a un Consell que "está dividiendo" a la sociedad de la Comunitat. Para Arrimadas, PP y Cs pueden estar "muy contentos" y considera que "Alicante, con estos gobiernos, es un bastión de libertad y es un muro de contención ante políticas nacionalistas que sólo saben subir impuestos e imponer dogmas y sectarismos identitarios y que realmente hacen que la Comunitat esté perdiendo oportunidades".

Por su parte, Mazón también ha reconocido su satisfacción con la evolución de los gobiernos de coalición "más importantes" de la Comunitat Valenciana, como son a su juicio los de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, y ha reiterado que son las administraciones que "más han bajado los impuesto" y que "más ha defendido a la hostelería y a los autónomos".

"Somos el gobierno que defiende el modelo turístico, el que está trabajando con la mayor inversión en marcha para todos los municipios y que está activado la cultura en la provincia de Alicante, así como las áreas de infraestructuras con la mayor inversión que se ha hecho en Alicante con planes de obra", ha detallado el 'popular'.

Por ello, ha señalado que la coalición de PP y Ciudadanos se inició en 2019 "ante el avance tripartito nacionalista" que está dividiendo a la Comunitat Valenciana, poniendo en cuestión "todo lo bueno", con un modelo "de intervencionismo y no de coordinación ni de convivencia" y ha añadido que se trata de una "camino muy interesante" el de ambos partidos.

LISTA CONJUNTA

Paralelamente, preguntada por la posibilidad de una lista conjunta para concurrir en las próximas elecciones autonómicas, Arrimadas ha afirmado que su partido está "pensando en la gestión" y "no en listas electorales". Ha insistido en que la relación con el PP en la Comunitat es buena pero que no puede entrar "en otras especulaciones que no están encima de la mesa".

"Si le puedo decir que somos partidos diferentes, que representamos a opciones políticas distintas pero que ahora yo creo que lo que la ciudadanía quiere no es ver un reparto de listas electorales sino que somos capaces de ponernos de acuerdo donde gobernamos", ha manifestado.

A su juicio, "nadie está pensando en puestos de una lista electoral sino que lo que está pensando es en ofrecer una alternativa al actual gobierno de la Comunitat Valenciana para no seguir esta tendencia nacionalista, y qué es posible ser competitivos y dejar atrás la corrupción y los chanchullos. Ahí Ciudadanos será un partido fundamental y también esta relación con el Partido Popular es buena, nada más", ha dicho.

VISITA AL MARQ

Previamente a la visita al MARQ, Mazón y Arrimadas han mantenido una reunión que se había acordado durante la última edición de FITUR, donde la lideresa de Ciudadanos había mostrado un gran interés por la exposición "Etruscos, el amanecer de Roma", que se presentó en la feria de Madrid.

La también presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha firmado en el libro de honor del museo y ha recorrido las distintas salas que albergan la exposición ‘Los Etruscos. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha ejercido de anfitrión de esta visita, a la que se han sumado la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, y el diputado provincial Javier Gutiérrez.

Inés Arrimadas ha manifestado que es una apasionada de la historia y la arqueología, por lo que “tenía muchas ganas de visitar esta maravillosa exposición y les puedo decir que es de una calidad excepcional”.

“El trato visual y de contenidos es excepcional”, ha reconocido Arrimadas, quien ha apuntado que queda tiempo para visitarla “y sé que la afluencia de público ha sido muy buena, pero animo no solo a los alicantinos sino al resto de ciudadanos a que se acerquen a verla, porque es única y es muy difícil de ver una exposición específica de etruscos con la calidad de las obras que se han podido recopilar”.

ORGULLO PARA EL MUSEO

Por su parte, Mazón ha manifestado el orgullo que supone “para el MARQ y para la provincia de Alicante contar con la visita de personalidades del ámbito político, institucional o cultural de nuestro país”.

“Con esta visita, Inés Arrimadas se convierte desde hoy en una embajadora no solo de la exposición de los etruscos, sino del propio MARQ”, ha asegurado el presidente, quien ha resaltado “la apuesta del museo por la renovación del sistema expositivo tradicional”.

El presidente de la Diputación de Alicante ha concretado que en estos meses “son ya cerca de 40.000 los visitantes de distintas procedencias y edades que la han podido ver”, al tiempo que ha indicado que se trata de una “exposición única que nos permite en estos momentos ser referencia cultural y museística en España, por lo que entendemos el interés que despierta la colección”.