Juanmi rompe su silencio en Onda Cero

Juanmi García jugó el curso pasado 22 partidos con la camiseta del Hércules y metió tres goles. El central fue clave en el ascenso a Primera RFEF. El joven defensa, de 23 años y con dos temporadas más de contrato por delante, tuvo que dejar el Rico Pérez por la puerta atrás.

"Me siento traicionado por el Hércules. Creo que el club ha sido desagradecido conmigo. Es decepcionante ver como te infiltras, juegas casi drogado para intentar echar una mano y que se esfuerzo no se vea reconocido de ninguna manera". "Me dijeron que no querían que apareciese por allí, hasta negaron mi lesión", ha comentado Juanmi en Onda Cero.

Juanmi también lamenta, sobre todo, las formas en las que el Hércules le comunicó su baja. "Una cosa es prescindir de alguien y otra es deshacerse", ha señalado el central entre otras cosas.