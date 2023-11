El Intercity empata sin goles contra un Murcia irregular

El Intercity empataba a cero con el Murcia. Un Murcia irregular, que estuvo mejor en el primero tiempo pero que no logró romper con efectividad las barreras defensivas del Intercity.

El equipo de Sandroni no estuvo fino en la primera mitad pero reaccionó en el segunda tiempo, diseñando mejores jugadas y creando más oportunidades de gol en el área rival de las que el Murcia logró en las inmediaciones de la meta alicantina. No obstante, los disparos no alcanzaban su objetivo, la red de los murcianos y tampoco supieron aprovechar los 10 últimos minutos de partido en los que los de Pablo Alfaro se quedaron con un jugador menos en el campo por las dos amarillas (minutos 16 y 81) que se le mostraron a Baro.

Lástima que no se transformase ningún lanzamiento del Intercity porque el punto no sólo no les vale a los alicantinos para quedarse en puestos de play off sino que descienden en la tabla hasta el 7º puesto