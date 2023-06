Los insectos pueden ser molestos para lo seres humanos pero son imprescindibles en nuestras vidas

Bajo el lema “Paremos el declive de los insectos" (Stop Insects Decline), la Universidad de Alicante (UA) acoge del 26 al 30 de junio el XX Congreso Ibérico de Entomología.

El acto de inauguración tendrá lugar esta tarde a las 16 horas, en el salón de actos del Aulario II, de la mano del vicerrector de Investigación, Juan Mora, la decana de la Facultad de Ciencias, Mª Magdalena García Irles, el presidente de la Asociación Española de Entomología (AEE), Eduardo Galante, la presidenta del congreso, Mª Ángeles Marcos, así como Artur Serrano en representación de la Sociedad Portuguesa de Entomología (SPEN).

Más de 150 asistentes

Hasta el 29 de junio más de 150 asistentes se reúnen en este espacio para conocer los últimos estudios internacionales sobre las causas del grave declive de insectos, así como para abordar las soluciones para poner freno a lo que ya se considera como uno de los problemas de mayor gravedad por su impacto en el medioambiente y el bienestar humano. Organizan el CIBIO - Instituto Universitario de Investigación de Biodiversidad de la UA, junto a la AEE, la SPEN, la unidad asociada IPAB y la Facultad de Ciencias de la UA.

Durante los cuatro días que durará el congreso se contará con expertos de referencia como Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Premio Rei Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente. Valladares es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. En el evento también participarán, entre otros, el entomólogo francés Jean-Pierre Lumaret, del laboratorio CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) de Montpellier, así como Fernando T. Maestre, investigador distinguido y director del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la UA, Premio Rei Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente y Premio Nacional de Investigación 2022 en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.

Cada vez son más los estudios que muestran como la continua fragmentación, transformación, contaminación de los hábitats y el cambio climático están teniendo efectos muy adversos en la diversidad de las comunidades de insectos a múltiples escalas espaciales. «La pérdida de especies de insectos es dramática, ya que afecta de forma directa al desarrollo de funciones ecosistémicas vitales para la salud del planeta y la supervivencia del ser humano como, por ejemplo, la polinización, la regulación de los ciclos de materia o el control natural de plagas. Además, los insectos son un eslabón clave para el mantenimiento de las cadenas tróficas que mantienen la vida en el planeta, por lo que la pérdida adicional de las funciones ecosistémicas derivadas de sus interacciones con otros seres vivos representa una preocupación justificada que debe motivarnos a ponerle freno», destacan desde la organización del congreso.

Programa completo

Logotipo del Congreso Ibérico de Entomología | Universidad de Alicante

Ponencias plenarias y mesas redondas

Lunes 26 de junio:

16.30 h. Plenaria I: “Becoming a mindful entomologist: hacia una vida científica más productiva, creativa, y feliz”. Ana Pineda.

Martes 27 de junio:

9 h. Plenaria II: “El papel de la biodiversidad y los insectos en la salud planetaria”. Fernando Valladares.

15 h. Mesa Redonda I: “One Health”. Modera: Xiomara Cantera. Intervienen: Fernando Valladares, Fernando Maestre, Rubén Bueno Marí.

Miércoles 28 de junio:

9 h. Plenaria III: “Exploring morphological diversity within a clade of Coleoptera”. Mario García París.

15 h. Plenaria IV: “How micro-computed tomography (micro-CT) is revolutionising entomological understanding. A powerful tool beyond the purely anatomical”. Javier Alba-Tercedor.

Jueves 29 de junio:

9 h. Plenaria V: “Biological control: a nature based solution for controlling insect pests”. Manuela Rodrigues Branco.

17:30 h. Mesa Redonda II: “Insectos y funciones ecosistémicas: retos y propuestas de conservación”. Modera: Mª Ángeles Marcos-García. Intervienen: Jean Pierre Lumaret, Estrella Hernández Suárez,