Inquietud en los ayuntamientos por las consecuencias de no subir la tasa de basura impuesta por Bruselas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha venido a reconocer que los ayuntamientos están en un aprieto por el fuerte incremento de la tasa de basura que tienen que aplicar, impuesta por el Gobierno de España, obedeciendo un mandato de las autoridades europeas.

Se trata de un asunto que se está estudiando en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que el alcalde de Alicante es miembro. Y es que ya ha habido un consistorio, el de Vitoria, donde la Intervención Municipal ha advertido a los concejales de que podría haber consecuencias si votaban en contra.

Y es lo que se está estudiando: qué es lo que sucede si sometida a votación la propuesta de subida de la tasa, no resultara aprobada. El Gobierno de España no debería haber dejado esa responsabilidad en manos de los ayuntamientos. A juicio de Luis Barcala tendría que haber redactado una norma general para toda España.

Luis Barcala, alcalde de Alicante

Sobre asunto, el alcalde ha precisado que están estudiando todas las propuestas que están trasladando al equipo de gobierno el resto de grupos municipales, aunque ha preferido no desvelar el contenido de esas conversaciones hasta que se plasmen en acuerdos. Si como es de prever, VOX se niega a apoyar esa subida de la tasa de basura que impone Bruselas y sólo la vota el PP, la medida sería rechazada. De ahí las conversaciones con el resto de la oposición si el ayuntamiento de Alicante no quiere enfrentarse a las "consecuencias" de no subir dicha tasa.