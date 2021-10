El HLA Alicante vuelve a caer sobre la bocina ante Melilla

Otra vez. Se repitió la historia de los dos primeros partidos en el tramo final. Era un día para ganar, por lo civil o por lo criminal. El encuentro tenía mejor pinta que los dos primeros, a punto de terminar el tercer cuarto el HLA ganaba de 9, 59-50, y parecía que tenía el viento a favor. En el último cuarto la historia cambió. Gorgemans fue un quebradero de cabeza y Oviedo volvió a meterse en partido. Los nervios llegaron a los alicantinos. El HLA Alicante tuvo la posibilidad de ganar en los instantes finales por los errores clamorosos de Melilla. El final parecía similar al de Lleida y terminó igual, con una derrota del HLA tras fallar Pilepic. 0-3 para los de Gonzalo García de Vitoria que les sitúa abajo en la clasificación con tres duras derrotas por menos de 3 puntos. El próximo partido será frente a uno de los clásicos del baloncesto español, Movistar Estudiantes, en el Wizink Center.

El planteamiento inicial de García de Vitoria fue poner a sus veteranos en pista, colocando a Pilepic en el puesto de escolta como novedad. Tras un buen arranque lucentino Melilla entró en partido atacando la zona anotando 9 puntos de forma consecutiva, 4-9. Los nervios llegaban al equipo local pero ahí estaba Llompart para cortar la sequía con un triple, 7-9. Adrián Chapela, el ex del Lucentum, hacía mella en las debilidades alicantinas poniendo el 9-14. Reaccionaba el HLA Alicante tímidamente tapando sus problemas defensivos, cuando se sentaron en el banco Chapela y Gorgemans, y se acercaban sumando desde la línea del tiro libre, 15-16. La salida a cancha de Pitts dio aire al equipo en ataque. Un 2+1 increíble de Bobby Harris, desde detrás de la canasta, era respondido por un triple de Simmons que estaba realizando un partido discreto hasta esa acción, 20-22. Con un intercambio de canastas terminó este primer cuarto, 22-24.

Tenía que parar el partido Arturo Álvarez porque la salida del HLA Alicante había sido fulgurante. Un triple de Tomàs, con asistencia de Simmons, y un robo y contraataque del americano ponían el 27-24. Hoy sí la defensa de Menzies estaba cambiando ataques, con muy pocos minutos para Van Zegeren. Además, Gerel Simmons estaba encendido y tras sus primeras buenas acciones, continuaba su racha de canastas anotadas, 31-26. Reaccionaba Melilla con la salida de Chapela pero el Lucentum con Pitts, Simmons y Van Zegeren en pista tiene muchos puntos, 33-30. Le faltaba intensidad defensiva y por eso Gonzalo García de Vitoria pedía tiempo muerto, 33-34. Volvían a surgir la dificultad para defender el pick and roll en los lucentinos y los problemas de faltas llegaban para Van Zegeren por tercer partido consecutivo. Solicitaba García de Vitoria de nuevo tiempo muerto, en apenas unos minutos, por los errores de su equipo en ambos lados de la cancha. Desde pérdidas tontas hasta anotaciones sencillas de un Gorgemans que se iba hasta los 16 puntos, 35-41. Demasiadas acciones individuales sin ventaja cuando el HLA se atascaba. Intentaba poner algo de orden Pedro Llompart y conseguía que su equipo se fuera más cerca al descanso, 39-43. Incluso el capitán se acercaba a la Kali para pedir más ruido en la segunda parte. Tenía que corregir Gonzalo los problemas en la zona porque 30 puntos recibidos en la pintura eran demasiados.

Simmons daba fe de su acierto en el día de hoy con un triple de salida poniendo a su equipo a uno, 42-43. Señalaban los árbitros una antideportiva a Van Zegeren, que no estaba teniendo su mejor actuación, y Melilla lo aprovechaba alejándose en el electrónico, 42-48. Simmons y Matulionis daban la réplica con un parcial 5-0, 47-48. En un equipo al que se le caen los puntos de los bolsillos Tomàs y Menzies sumaban seis puntos más para el HLA, 53-50. El parcial se iba hasta el 13-2 con una canasta de Justin Pitts que obligaba al técnico visitante a parar el encuentro. Se paraba el ritmo anotador del partido pero esto no le perjudicaba a un HLA Alicante que no recibía un punto desde el tiempo muerto, a pesar de que anotara a cuenta gotas, 57-50. Volvía a meterse en el encuentro Melilla tras un parcial 0-5 en el último minuto del tercer cuarto, 59-55.

El inicio del último nos devolvía la versión dominadora de Gorgemans que empató el encuentro a 61 con 6 puntos consecutivos. La mejor noticia para el HLA Alicante era que Menzies le daba la réplica en ataque, 63-61. Otro final de infarto estaba cerca cuando Pilepic devolvía la ventaja a su equipo, 67-65. Una de las dificultades para los de García de Vitoria era haber entrado en bonus demasiado pronto. Una antideportiva sobre Jakstas no era aprovechada y se mantenía la igualdad en el marcador, 69-68. Faltaban 4 minutos para el final. Aprovechando el problema del bonus alicantino, Melilla se ponía por delante 69-70. La tensión se podía notar en todo el Pedro Ferrándiz. El ataque lucentino se había ido del encuentro mientras Melilla seguía aprovechando los tiros libres. Matulionis daba vida otra vez a los lucentinos, 71-72. Perdía el balón Simmons y Llorca lo aprovechaba, 71-74. Pedía Gonzalo García de Vitoria tiempo muerto a falta de 1:12 en el reloj. Fallaban Pilepic y Menzies bajo canasta y Llorca no perdonaba, 71-76. La última esperanza para el HLA era una falta de tres sobre Simmons. Anotaba dos de los tres, 73-76 a falta de 36 segundos. Cometía falta en un bloqueo Chapela nada más sacar y la posesión era para Alicante. El balón rodaba sobre el aro pero se salía y Simmons tenía otros dos tiros libres para acercar a su equipo. Los anotaba, 75-76. Melilla tardaba más de 5 segundos para sacar, vuelta la posesión para HLA. La bola caliente era para Simmons que acaba taponado por Gorgemans. Los árbitros tenían que debatir si le quedaba tiempo de posesión a Alicante. Decisión final: un segundo para el HLA. Falló Simmons y 8 segundos para hacer falta y volver a atacar. Falta sobre Mazaira y 7 segundos para el final. Anotó los dos y el HLA necesitaba de un triple para mandarlo a la prórroga. Pilepic falló el triple final y los de García de Vitoria perdían el tercer partido consecutivo en los últimos segundos.

Ficha técnica:

HLA Alicante (75): Van Zegeren(2), Matulionis(7), Pilepic (6), Llompart(9), Jakstas(2); Cabral(-),Arcos(2), Pitts(6), Simmons(22), Tomàs (6), Noguerol(-), Menzies(13). Entrenador: Gonzalo García de Vitoria.

Melilla Sport Capital (78): Harris(8), Llorca(6), Mazaira(8), Gorgemans (24), Chapela(6); Mendiola(0), Maiza (4), Dedovic(0), Rakocevic(10), Barro(12). Entrenador: Arturo Álvarez.

Parciales: 22-24/17-19/ 20-22/ 16-23

Pabellón Pedro Ferrándiz. 2.500 espectadores.