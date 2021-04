El HLA Alicante vence tras una dura batalla frente a Palencia

El HLA Alicante derrota a Destino Palencia en una dura batalla interior planteada por el conjunto castellano. El factor más decisivo del partido ha sido el último cuarto casi perfecto realizado por los de Pedro Rivero, capitaneados por Justin Pitts (21 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes). El partido llegaba igualado a los últimos diez minutos donde los alicantinos practicaron su mejor juego tanto en defensa, donde castigaron con robos a los palentinos, como en ataque. Presionando en defensa y cortando las lineas de pase es donde se cimentó la victoria lucentina, siendo los más destacados en ese apartado Chumi Ortega (3 robos) y Alex Galán (4 robos). La Fundación Lucentum continúa con su buena racha en la fase de ascenso a ACB donde ha ganado 4 partidos y ha perdido solo 1. La peor noticia para el HLA Alicante fue la lesión, un esguince en el tobillo del pie derecho, antes del descanso de Edu Martínez, que se marchó ovacionado y en muletas. El técnico local quiso destacar a todos los jugadores porque el partido se ganó desde la defensa y de la lesión de Martínez comentó que parecía grave.

Cuando en la previa del partido el entrenador visitante, Arturo Álvarez, destacaba la necesidad de empezar bien en el partido sus jugadores estaban escuchando. Un inicio fulgurante de 0-7 inicial liderados por Richotti y Xavi Rey, dos jugadores con experiencia ACB y con sus selecciones, llevó a Pedro Rivero a pararlo con un 2-11 en el electrónico. Mejoró el HLA Alicante en ataque, con todos sus jugadores anotando, y en defensa, comandados por Chumi Ortega, recortando las distancias en un encuentro que se preve disputado en la zona. El final del primer cuarto dejó la máxima ventaja del equipo alicantino, 24-23.

En el segundo cuarto la batalla seguía disputándose en la zona, con Galán y Douvier como protagonistas, reinando la igualdad y los cambios de ventaja en el marcador. Se vio un ataque algo más forzado por parte del HLA Alicante cuando estuvo liderado por Urtasun, pero gracias a que la defensa, Chumi con 3 robos en 12 minutos de juego, aumentaba su presión el equipo se mantenía en el encuentro. El otro problema para el equipo local era el de las faltas sumando dos personales tanto los dos pívots, Bilbao y Zohore, como Noah Allen. El resultado al descanso reflejaba la igualdad del encuentro, 42-40. La peor noticia ha sido la lesión de Edu Martínez que se marchó al vestuario cojeando de manera ostensible, con la ayuda de una muleta y con el pie derecho, el afectado, sin zapatilla. La acción no preveía mucha gravedad tras una mala pisada que pudo afectar al esguince del pie derecho pero la vuelta a los vestuarios preocupó a todo el Pedro Ferrándiz, que le ovacionó a su salida.

La dinámica del partido siguió tras el descanso con ambos equipos anotando desde la pintura y circulando el balón de forma trabada y con poca fluidez. El tiro exterior no era un factor que influyera en el resultado porque ninguno de los dos equipos estaba excelso desde la línea de tres. Alex Galán dejó uno de los highlights de la jornada mediado el tercer cuarto con un mate tremendo sobre dos jugadores rivales tras entrar a canasta desde la línea del 6,75. Los veteranos de ambos equipos, Urtasun y Richotti, tomaron la iniciativa de los ataques mientras el partido se acercaba al último cuarto, al que se llegó 62-58.

Aprovechó el HLA Alicante dos perdidas del Destino Palencia para poner la máxima ventaja a su favor, gracias a dos tiros libres de Urtasun y un triple de Pitts, con 69-62. En un partido más anotador siete puntos no sería una gran diferencia pero en un partido donde el juego interior es el dominante puede ser una distancia considerable, eso obligó al coach visitante a pedir tiempo muerto. Los problemas de falta se replicaban en este último cuarto cuando a Zohore le pitaron su cuarta personal a falta de 6 minutos para el final. Otras dos grandes defensas del Lucentum fueron aprovechadas en ataque, por Urtasun y Bilbao, para poner 11 de distancia. Palencia se aferró a que el equipo local llegó a bonus demasiado pronto por lo que empezó a intentar sacar faltas, para obtener puntos fáciles, y sacó en tres ataques consecutivas. Pero Justin Pitts no permitía que se acercara en el marcador con un triple a falta de tres minutos, que ponía en 80-67 el partido. Tras seis puntos seguidos de Palencia no entraron las dudas y una canasta de Pitts dejaba prácticamente sentenciado el encuentro a falta de 40 segundos.

Ficha Técnica

HLA Alicante: Pitts(21), Ortega(7), Allen(9), Gjuroski(7), Bilbao(6); Zohore(5), Arcos(-), Llompart(-), Martínez(3), Urtasun(16), Huertas(0), Galán(10). Entrenador: Pedro Rivero.

Destino Palencia: Richotti(10),Zubizarreta(14),Rey(6),Smith(0),Cugini(11); Douvier(4), Narcis(0), Purifoy(3), Rodríguez(11), Borovnjak(14). Entrenador: Arturo Álvarez

Parciales: 24-23/ 18-17/ 20-18/ 22-15

Pabellón Pedro Ferrándiz. 150 espectadores.