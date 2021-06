El HLA Alicante vence con autoridad y manda la eliminatoria a Lugo

La eliminatoria se decidirá en Lugo. El HLA salió del descanso con otro ritmo y con la decisión de llevarse el partido. Un tercer cuarto donde el parcial fue 31-12 donde sumaron todos y fueron superiores claramente a Breogán. La gran defensa lucentina fue clave, con el añadido del acierto al contraataque y de una afición que llevaba en volandas a la escuadra de Pedro Rivero. El jugador a destacar en el encuentro es Txemi Urtasun más por su dirección de juego que por su anotación con 9 puntos y 8 asistencias. A destacar que todos los jugadores del HLA anotaron. En el último cuarto la diferencia se llegó a ver recortada hasta los 10 puntos gracias a la presión rival, pero el partido no se le iba a escapar al Lucentum. En el último partido, el próximo miércoles, estará en juego el pase a la final de ascenso a ACB.

Pedro Rivero daba crédito a Zohore después de su gran partido en Lugo, situándose como la única novedad en el quinteto titular. Con la lección aprendida del primer partido el equipo lucentino salió intenso y a la altura de su rival. 9-6 en los primeras acciones con 5 puntos de Guillem Arcos. Aparecía Abonen en el partido con un triple y el duelo danés en la pintura, Zohore-Larsen, se decantaba por el lado local, 15-9. Tenía que pedir Epi su primer tiempo muerto. El problema de las faltas aparecía con la segunda de Zohore teniendo que irse al banquillo. Dominaba HLA en defensa pero le costaba encontrar vías de anotación, 17-13. Poco más pasó en un primer cuarto que terminó 19-13.

Arrancaba el segundo cuarto con polémica arbitral. Epi protestaba a la mesa y a la colegiada de forma airada. Después de varios minutos de protesta llegó la técnica. El acierto llegaba desde el lado lucense con un triple de Iván Cruz, 22-18. Pitts tenía que aparecer y un lanzamiento exterior suyo ponía la máxima en el marcador, 27-18. Los árbitros siempre compensan una técnica a un entrenador y lo hicieron señalando antideportiva sobre Chumi Ortega. Breogán no lo desaprovechó con una jugada de 5 puntos, los dos tiros libres de la falta y un triple posterior de los hermanos Quintela. Edu Martínez, otro de los tocados en el último mes, rompía la racha visitante con un tiro de tres tras bote y ponía el 30-25. La compensación arbitral iba demasiado lejos pitando otra antideportiva, la segunda del cuarto a HLA, sobre Edu Martínez. En otra ocasión lo aprovechaban los de Epi con una jugada de 4, todos de Sergi Quintela 32-29. Sumaba Larsen de 2 tras un rebote ofensivo y se lo devolvía Allen con un 2+1 frente a él, 36-31. La presión intensa de Breogán cortaba la fluidez ofensiva lucentina provocando ataques largos y tiros forzados. Dos canastas al contraataque visitantes, provocado por esa defensa, ponían el empate justo al llegar al descanso 36-36.

Empezaba enchufado el HLA Alicante la segunda parte con dos tiros de tres de Gjuroski, recordando a su versión de Lugo, y con una bandeja de Txemi Urtasun, 44-38. Zohore le tenía la partida ganada a Larsen y sumaba de dos en dos, 48-40. Epi tenía que parar el arranque de los de Rivero. Con un mate de concurso Guillem Arcos ponía patas arriba el Ferrándiz con una nueva máxima distancia en el electrónico 52-40. Hacia años que Alicante no disfrutaba tanto con un jugador canterano. Epi volvía a pedir tiempo muerto ante la avalancha lucentina. Encenstaba tres de cuatro desde el libre Noah Allen aumentando la diferencia a 15. Otro contraataque de Guillem prendía la mecha en el pabellón y dos desde la personal de Allen hacían la ventaja más grande, 60-43. Se había declarado el estado de gracia en el pabellón alicantino y no había quien lo parase. Después de una técnica señalada a Díaz por la impotencia, la brecha parecía insalvable 67-45, 22 arriba el HLA. Pedía tiempo muerto Pedro Rivero para preparar la última jugada del cuarto. Fallaba Pitts y se iba el partido al último cuarto 67-48. 31-12 el parcial en el tercer cuarto, sobran más análisis.

En el principio del último cuarto la relajación lucentina, con la excepción de Ortega en los rebotes, impulsó a Breogán en el parqué que consiguió recortar la distancia a 15. Sergi Quintela llevaba la manija del partido. Tenía que sacar Rivero a los que habían conseguido firmar ese gran tercer cuarto para evitar la remontada visitante. Respondieron rápido porque Zohore y Urtasun volvían a poner tierra de por medio, 74-56. Tras una pérdida de Urtasun y todo el pabellón volvía a pensar en el partido de Lugo, 74-59. La mejor noticia para el HLA Alicante es que faltaban menos de 4 minutos de encuentro. Larsen sumaba un 2+1 y Pedro Rivero pedía tiempo muerto, 74-62. Intentaba una zona 2-3 Epi y conseguía frenar al ataque lucentino. 2:30 para el final. Tras la falta de Zohore sobre Larsen entraba en bonus el equipo alicantino, y sumaba el pívot danés su cuarta falta. Sumaba dos desde el libre Breogán, 74-64. Le costaba un mundo marcar jugada al HLA y los ataques siempre estaban cerca de una pérdida. Noah Allen robaba el balón tras un parón pedido por Epi y prácticamente cerraba el duelo. Hacía lo mismo Breogán por parte de Erik Quintela pero no quedaba tiempo para más, 77-66. En el último minuto nadie anotó, quedando así el marcador.

Ficha Técnica

HLA Alicante (77): Zohore(11), Arcos(5), Allen(12), Gjuroski (9), Urtasun (9) ; Pitts(9),Ortega(2), Llompart(-), Martínez (3), Huertas(2), Bilbao(5), Galán(6). Entrenador: Pedro Rivero.

Río Breogán (66): Kacinas(7), Soulade(0), Ahonen(10), Larsen(11), Sollazzo(4); Diaz(0), Arco(5), Aboubacar(2), E. Quintela(4), Gutierrez(0), Cruz(9), S. Quintela(14). Entrenador: Diego Epifanio.

Parciales: 19-13/15-23/31-12/10-18

Pabellón Pedro Ferrándiz. 2.400 espectadores.