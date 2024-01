Herido en Alicante de un machetazo en la cabeza un hombre tras una discusión por un móvil

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 42 años de edad y de nacionalidad argelina, por atacar con un machete de "dimensiones considerables" a otro varón, compatriota y conocido suyo, en el transcurso de una discusión por un teléfono, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Al parecer la víctima había prestado un terminal móvil al detenido y cuando le solicitó que se lo devolviera comenzaron una disputa, en la que el ahora arrestado golpeó a la víctima con el cuchillo en la cabeza lo que le provocó un corte importante.

Durante la agresión, la víctima fue ayudada por dos personas más que se encontraban allí, las cuales pudieron mediar con el autor para que desistiera de su actitud. Las imágenes captadas muestran que, incluso, intentaron desarmarlo pero sin conseguirlo.

El herido se personó en la comisaría muy alterado con el corte en la cabeza y dijo que su amigo había querido matarlo. Fue trasladado al hospital donde precisó varios puntos de sutura con grapas en la parte frontal izquierda de la cabeza. Está fuera de peligro y no se teme por su vida.

Tras la agresión, la policía intentó localizar al autor tras las declaraciones de los testigos y el visionado de las imágenes pero no hubo éxito. No obstante, los agentes averiguaron que podía haber huido a Murcia o sus alrededores. En efecto, 15 días después fue localizado y detenido en salón de juegos de la capital murciana.

La policía ha recordado que en casos así, la actuación de un particular frente a un delito está protegida por las leyes españolas, por lo que si se es testigo de un delito flagrante, no solo se puede avisar, sino que también se puede socorrer e incluso retener de manera particular. La Comisaría Provincial recuerda que cuando los ciudadanos y la policía trabajan juntos se fortalece la capacidad de prevenir y resolver delitos.