El golf, locomotora del turismo en la Comunidad Valenciana

El pasado lunes se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) una presentación sobre “el impacto económico del Turismo de Golf en la Comunidad Valenciana”, elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Alicante dirigido por Mari Carmen Pastor, en colaboración con Patronato de Turismo de la Costa Blanca y la Asociación de Empresarios de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCV).

El acto arrancó con unas palabras de agradecimiento a las instituciones de Ángel Llopes, secretario general de la ACGCBCV, a continuación, tomaron la palabra, Salvador Lucas, presidente de la ACGCBCV, Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayto. de Alicante, Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y Carlos Pastor, Diputado Provincial de Desarrollo Económico y proyectos europeos. El acto fue clausurado por Marian Cano, Consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, en el que ha sido su primer acto público desde su toma de posesión como Consellera la pasada semana.

Además, asistieron el presidente de la Federación de Golf de la CV, Juan Pintor, el Dtor. General de Turismo de la CV, Israel Martínez, el Dtor. General de Turismo de la Costa Blanca, Jose Fco. Mancebo, el Dtor. General de Deportes de la CV, Luis Cervera, el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, la secretaria general de la CEV, Esther Gilabert entre otras autoridades, además de alcaldes y concejales de municipios de la C. Valenciana con campos de golf y representantes de todos los sectores económicos y subsectores turísticos de la C. Valenciana.

Las cifras presentadas evidenciaron la capacidad del turismo de golf para ejercer de locomotora del turismo en la C. Valenciana, generando más de 10.000 puestos de trabajo y 918 millones de € de impacto económico no solo en los campos de golf, sino en toda la industria turística; hoteles, restaurantes, comercios, rent-a-car, aeropuertos, etc. etc. demostrando una gran capacidad transversal para generar una enorme producción en otros segmentos turísticos, siendo clave el alto poder adquisitivo de los turistas de golf, que gastan mucho más en el destino que los turistas tradicionales. Otro dato a resaltar es el enorme efecto desestacionalizador del turismo de golf, cuyas temporadas altas se ubican en primavera, otoño y cada vez más el invierno, sin tocar el verano.

Salvador Lucas, destacó “el enorme crecimiento de la ACGCBCV en los últimos años, habiendo pasado de estar formada por solo 13 campos de golf a representar a más de 100 empresas vinculadas, entre campos de golf, hoteles y otras empresas colaboradoras”.

Las principales autoridades asistentes dedicaron grandes elogios al sector. Ana Poquet, destacó que; “el turismo de golf es el producto con mayor producción y oferta dentro del turismo deportivo, atrayendo a un turista de calidad y generando diversificación y desestacionalización.”

Carlos Baño, comentó que “el turismo de golf es fundamental por la riqueza que genera en otras actividades como los hoteles, la hostelería, el comercio, etc., es un turismo que aporta enormes beneficios económicos y que juega un papel crucial en la sostenibilidad y diversificación de nuestro tejido productivo”.

Carlos Pastor, explicó que “además de la importancia del turismo de golf como fuente evidente de riqueza, hay que destacar el esfuerzo que realizan los campos por la sostenibilidad y la gestión eficiente y respetuosa del medio ambiente y la biodiversidad”

Los discursos finalizaron con Marian Cano, la consellera “felicitó a la ACGCBCV por los datos ofrecidos sobre un sector que ha estado demasiado tiempo sometido a juicios de valor desde el más puro desconocimiento. La ACGCBCV puede presumir de ser la entidad con mayor representatividad del sector, contando con 26 campos de golf y superando las 100 empresas vinculadas. Habéis entendido muy bien la necesidad de promocionar nuestro destino a través del deporte y gracias a eso y a vuestra intensa labor de promoción os habéis convertido en un referente”.

Todas las autoridades que intervinieron resaltaron el prestigio que tiene la Cámara de Comercio y la rigurosidad y fiabilidad total de los datos que ha arrojado el informe. Los resultados obtenidos merecen una reflexión de la sociedad para valorar la riqueza que el golf está generando y para desechar definitivamente falsos prejuicios.