El entorno de la Santa Faz de Alicante se llena de escombros de obras

Los socialistas en el Consistorio alicantina han reprochado que después de dos años sin Romería y cuando estamos a escasas semanas de recuperarla "el ayuntamiento de Alicante mantiene en el entorno del caserío los solares habilitados para el esparcimiento de las familias colmados de cientos de toneladas de escombreras ilegales".

Esta situación de insalubridad en el entorno del monasterio de la Santa Faz se suma al abandono que sufre este barrio alicantino durante 51 semanas al año, especialmente visible en la falta de limpieza y de mantenimiento. Tras reunirse con la Asociación de Vecinos de Santa Faz, los socialistas han constatado también sus quejas por las carencias en la accesibilidad del barrio, el cierre y abandono de las instalaciones deportivas o la falta de ayuda municipal para la conservación de inmuebles de arquitectura histórica.

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha afirmado que "después de dos años sin romería Barcala no puede exponer esta ciudad como un vertedero porque la experiencia de nuestros visitantes y la convivencia de nuestros vecinos dependen de ello". Nuestras fiestas no podrán ser las de siempre mientras no pongan soluciones y sigan mostrando Alicante inundada en escombros", ha añadido.

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha asegurado que "Barcala sólo se acuerda del barrio de Santa Faz una semana al año". No podemos entender porqué una de las zonas más emblemáticas de la ciudad tiene los parques y zonas deportivas asolados por el abandono o directamente cerrados al público, ni entendemos cómo es posible que no hayan intervenido todavía en el mar de escombros de la zona a pocas semanas de la Romería, igual Barcala quiere pedirle a cada peregrino que se lleve un saco de escombros a casa".