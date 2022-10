Los empresarios mantienen su protesta contra la discriminación de la provincia Alicante en las inversiones del Gobierno

La Delegada de Gobierno, Pilar Bernabé y la Subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, han abordado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con los responsables de la patronal alicantina CEV, la Cámara de Comercio de Alicante e INECA.

Estos últimos, tras conocer la posición de la responsable del gobierno en nuestro territorio, han acordado mantener el plan de acción diseñado por las tres organizaciones mientras no haya cambios materiales que evidencien un cambio en la discriminación a Alicante.

Tras la reunión, en la que también han participado los representantes de las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha afirmado que “pese a agradecer mucho la rápida respuesta de la Delegada del Gobierno, la discriminación que sufre la provincia es muy grave y viene de muy lejos, hasta quince años atrás de déficit acumulado, por lo que no tenemos otra opción que tratar de modificarla por todos los medios a nuestro alcance hasta que realmente veamos cambios materiales en el buen camino”.

El presidente de la patronal alicantina alicantina ha valorado positivamente que gran parte del importe del Convenio suscrito entre el Gobierno Central y la Generalitat vaya a ser destinado a Alicante, pero ha asegurado que “no es una herramienta satisfactoria porque tanto Valencia como Castellón tienen derecho también a recibir la inversión que les corresponde, y esta es una reivindicación en la que vamos de la mano con toda la Comunitat Valenciana”,

El presidente de la Cámara, Carlos Baño, ha insistido en que estos presupuestos "condicionan el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Alicante y, por tanto, nuestro futuro. Existe una deuda histórica que supera los 3.500 millones de déficit inversor, y con este proyecto de presupuestos no sólo no se intenta corregir ese agravio si no que se empeora la situación. Somos la última provincia en inversión per cápita, y eso sin contar una población flotante de casi un millón de personas, que no están empadronados pero que también hace uso de las infraestructuras y los servicios".

Por ello, ha subrayado, "vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana, que es corresponsable de esta falta de inversión, que solucionen la desigualdad

y el maltrato hacia la provincia. No queremos que nos regalen nada, pero sí que nos ofrezcan soluciones y lo que en justicia nos corresponde, porque somos una de las provincias que más aporta a la riqueza nacional con los recursos que generamos gracias a nuestro trabajo".

Por su parte, el presidente de INECA, Nacho Amirola, ha solicitado a la delegada que el Gobierno de España “enmiende los presupuestos generales del Estado en lo que respecta a la provincia para que las inversiones previstas para Alicante se acerquen en cuantía a la media nacional porque la situación de infrafinanciación se repite, al menos, desde hace casi dos décadas”.

Además, el presidente de INECA ha insistido en “la imposibilidad de hacer un seguimiento adecuado del grado de ejecución de los presupuestos generales y ha reclamado la información detallada partida por partida del grado de ejecución de los presupuestos generales del año 2021”.

CEV, Cámara de Comercio de Alicante e INECA agradecen la atención recibida por parte de la delegación del gobierno, sobre todo, teniendo en cuenta el poco tiempo que han tardado en elaborar la información. En ese sentido, las representantes públicas han informado de diversas partidas presupuestarias que por error técnico deben ser reubicadas en las dotaciones correspondientes a Alicante.

También han incidido en que 207 millones de euros del Convenio suscrito entre el Gobierno estatal y la Generalitat Valenciana irán destinados a infraestructuras en la provincia, y han recalcado que existen distintos proyectos que, pese a no estar ahora incluidos, sí deberían figurar en estos PGE 2023 por lo avanzado de su desarrollo. Por todo ello, han expresado su voluntad de diálogo y de continuar trabajando en enmiendas que reflejen estos cambios.

Sin embargo, CEV, Cámara de Comercio e INECA entienden que la situación de agravio Alicante perdura, por lo que mantienen la planificación de acciones conjuntas de reivindicación y comunicación de esta grave discriminación, que lastra el desarrollo socioeconómico de la provincia y el bienestar de su Ciudadanía. Al mismo tiempo, van a trabajar en conjunto para que los distintos partidos presenten enmiendas que equiparen la inversión por habitante a la media estatal en los PGE 2023.

Los representantes empresariales han aprovechado la ocasión para evidenciar los diferentes datos que argumentan su reivindicación, como son la reducción constante en las partidas previstas para la provincia: 298´78 millones de euros en 2021, 183´65 en 2022 y ahora 160´3 ahora en 2023. Este último dato supone un recorte del 12,3 % en la inversión territorializada en Alicante y el hecho de que somos la última provincia de España en inversión por habitante (85´48 euros por persona, 198´32 euros/habitante por debajo de lo que les correspondería atendiendo al criterio poblacional). Es importante constatar que es el segundo año consecutivo que la provincia de Alicante es la última en inversiones per cápita.

El Gobierno y la Generalitat intentan "corregir y ampliar"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha trasladado este jueves a los empresarios y agentes sociales de la provincia de Alicante que el Ejecutivo central, junto con la Generalitat Valenciana, está trabajando en la detección de aquellas cuestiones que se pueden "corregir o ampliar" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Alicante.

De hecho, les ha avanzado que en esa búsqueda de las fórmulas de compensación, habrá una corrección en "fe de erratas" de actuaciones adscritas a la provincia de Valencia cuando "en realidad pertenecen a la de Alicante". Este es el caso de 1,5 millones de euros destinados al desarrollo de la planta de energía fotovoltaica de la desalinizadora de Torrevieja y otros 1,8 millones para el Júcar-Vinalopó.

Paralelamente, ha explicado Bernabé que "hay otras partidas que tiene una dotación general sin adscripción provincial", que consignarán a Alicante, como son algunas las actuaciones de Acuamed destinadas a la reutilización de aguas en Alicante o los 69 millones destinados para la línea Xàtiva-Alcoi y el nudo La Encina-Alicante.

Del mismo modo, ha remarcado que el Gobierno central y el autonómico siguen buscando las fórmulas "más efectivas" para "compensar territorialmente" a la provincia. Bernabé ha atendido a los medios en la subdelegación de Gobierno de Alicante tras mantener una reunión en la que han participado los sindicatos CCOO y UGT, junto con la CEV, Ineca y la Cámara de Comercio.

"En el caso concreto de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, así se lo he hecho saber a las organizaciones que han estado presentes, estamos trabajando ya en colaboración con la Generalitat Valenciana para buscar la fórmulas más efectivas para compensar territorialmente a la provincia de Alicante", ha indicado.

Igualmente, ha precisado que, según anunció en su día el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "una gran parte" de los 300 millones de euros extraordinarios que gestionará el gobierno valenciano procedentes del Estado --200 millones directos para infraestructuras y 100 para proyectos innovadores-- irán destinados "directamente a Alicante".

"El empresariado me ha agradecido el trabajo que estamos haciendo con la Generalitat en la detección de aquellas cuestiones que se pueden corregir o ampliar en el caso de la provincia de Alicante, que es lo que estamos haciendo en este momento", ha agregado Bernabé.

También ha subrayado que el Gobierno ha recogido además "una reivindicación histórica de la provincia de Alicante para buscar todas las fórmulas de apoyo, de inversión y financiación que necesita la provincia".

"Como no puede ser de otra manera, y tal y como el Gobierno de España y la Generalitat vienen trabajando en los últimos días, vamos a buscar todas las fórmulas posibles por intentar explicarle a los alicantinos y a las alicantinas que el Gobierno de España sí que apuesta claramente por esta provincia", ha remarcado.

Con todo, ha destacado que los PGE 2023 buscan "corregir las desigualdades generadas por la invasión rusa de Ucrania o por la pandemia". Por ello, "seis de cada diez euros van destinados a gasto social".