Dimite la concejala de Sanidad de Dénia que se vacunó contra la Covid-19 sin estar en el protocolo

La primera teniente de alcalde de la localidad de la Marina Alta recibió la inmunización el pasado 12 de enero, pese a no pertenecer a los grupos de riesgo, dentro del proceso de vacunación que se llevó a cabo ese día en la Residencia Santa Lucía. Ahora, la concejala de Dénia se convierte en el primer representante político en la provincia de Alicante que dimite tras reconocer que ha recibir la dosis de manera "irregular".

"Entiendo que fue un error, no era consciente de la gravedad y ahora viendo hasta dónde ha llegado el asunto, es el momento de presentar mi dimisión irrevocable con mucha lástima porque pienso que se ha trabajado mucho", ha explicado en rueda de prensa.

NO HUBO MALA FE

Asimismo, ha indicado que sabe que "no va a convencer a nadie que piense que he actuado mal", que no tuvo "mala fe" y que lo hizo "sin maldad". A su vez, ha señalado que su marcha es lo mejor "para el alcalde, para el partido y para Dénia".

"Es cierto que me vacuné porque seguí unos consejos de salud pública, pero no debí actuar así, no pensé que era una irregularidad y no dije que no ni nadie me puso una pistola en el pecho", ha añadido Morera.

En la misma línea, ha señalado que toma la decisión porque no quiere "ensuciar la labor que está haciendo el equipo de gobierno", el cual considera que "se está dejando la piel para que Dénia sea la mejor Dénia", y que su situación actual lo único que puede conseguir es ensuciar esa labor "impecable".

"Mi dimisión es lo mejor para el alcalde, para Dénia, para el partido y para el equipo. No debería haber actuado como lo hice, pero no pensé que era ninguna irregularidad porque venía de una instancia superior a la mía, pero es cierto que podría no haberme levantado el jersey", ha dicho.

Igualmente, ha afirmado que "tenía constancia de que todo el Departamento de Salud estaba vacunado, al igual que las residencias" y ha insistido en que no se "aprovechó del cargo" para vacunarse.

SEGUNDA DOSIS

La concejal del Ayuntamiento de Dénia, Cristina Morera, a preguntas de los periodistas sobre por qué ha esperado tanto para hacer pública su vacunación, ha respondido: "La verdad es que no sé qué contestar". Y ha admitido que "quizá no haya sabido gestionar este tema".

"La verdad es que todo estaba tan mediatizado que no sabía por dónde empezar y, además, teníamos mucho trabajo en Servicios Sociales. No me paré a pensar en cómo transmitir esta noticia, así que pido disculpas por el retraso si eso también ha supuesto un error", ha declarado.

Asimismo, sobre la supuesta vacunación de gente del entorno de la edil, Morera ha afirmado que desconoce el número total de personas recibieron la dosis, aunque ha añadido que "si supiera quiénes era, tampoco daría nombres". Sin embargo, sí ha reconocido que no recibirá la segunda dosis a los 21 días: "Mi proceso se realizará cuando se tenga que realizar y si se considera oportuno".

Por último, ha insistido en que no iba a dar nombres de aquellas personas que podrían haberse vacunado también de "forma irregular", no obstante ha confirmado que "tiró del teléfono de aquellas personas que sabía que iban a atender a dicha petición".