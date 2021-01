Cubillo dice adios y Alejandro Esteve toma el mando

David Cubillo se ha despedido este martes del Hércules. El técnico madrileño, despedido tras la derrota ante el Atzeneta, se ha marchado con algo de polémica después de reconocer que los dueños presionaron a Carmelo del Pozo para que tomase la decisión. "Carmelo me llamó el domingo y me dijo que uno de los propietarios estaba muy enfadado y que no podía seguir", ha comentado Cubillo.

Por otro lado, el Hércules ha comunicado que Alejandro Esteve toma las riendas del equipo. El hasta ahora segundo entrenador da un paso al frente y Del Pozo apuesta por el benidormense. Esteve dirigirá este miércoles su primera sesión y el domingo se sentará en el banquillo ante el Mestalla.

Esteve estará acompañado por Alejandro Varela, que deja su puesto en la comisión deportiva para ser el nuevo segundo entrenador. Esteve ejerció de segundo entrenador la campaña 2019-20 en el Deportivo donde tuvo como entrenadores a Nacho González, Pep Lluis Martí, Juan Antonio Anquela y Luis César, en la época en que Carmelo era director deportivo del Depor. En Europa también desempeñó el mismo papel en el Hapoel Tel Aviv de Israel de la Primera División (temporada 2015/16). Como primer entrenador dirigió al CF La Nucía durante dos temporadas (2016/18) y también a la UD Altea.