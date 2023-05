La convocatoria de elecciones "paraliza las reservas turísticas" según el sector

La convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio anunciada por sorpresa esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está teniendo consecuencias en el sector turístico. Los comicios, convocados en temporada alta; están provocando cambios en las reservas que habían contratado los turistas españoles.

La convocatoria de elecciones tiene un efecto sobre el turismo que no se ha tenido en cuenta, y es que ya se han paralizado las reservas en ese fin de semana

Según la patronal hotelera, HOSBEC, esta semana están recibiendo muchas consultas y peticiones para cambiar las fechas por parte de quienes quieren evitar imprevistos en sus vacaciones programadas para esa semana de julio. La secretaria la asociación, Nuria Montes, asegura que "tiene un efecto sobre la parte turística que no se ha tenido en cuenta" y además de que "se han paralizado las reservas en ese fin de semana".

"El anuncio de los comicios está creando cancelaciones y paralización de reservas"

Y es que no sólo está el inconveniente de no poder ir a votar físicamente o tener que hacerlo por correo de forma previa. También se puede dar la posibilidad de que seamos designados para formar parte de una mesa electoral. El sorteo se celebrará a finales de junio y la Junta Electoral “no considera las vacaciones como una eximente", de ahí la petición que ya ha cursado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

"Pedimos que se incluya en los criterios de excusas tener una reserva de vacaciones previa a la convocatoria de comicios"

FACUA quiere un criterio único para evitar interpretaciones distintas por parte de las juntas electorales de cada zona. Desde esta organización de consumidores, recomiendan que guardemos los documentos que demuestren que “ya teníamos contratado un viaje o una estancia para esas fechas”, antes del anuncio de Pedro Sánchez.