Condenan a nueve meses de cárcel a una mujer por agredir a una médica

El juzgado de lo Penal número 8 de Alicante ha impuesto a una mujer una pena de nueve meses de prisión y el pago de una indemnización de 6.000 euros por agredir a una médica en el ejercicio de su profesión, según ha informado el Colegio de Médicos de Alicante. Unos hechos que ocurrieron el 20 de octubre de 2021.

La entidad colegial ha señalado que la condenada entró en la consulta sin permiso y mientras había otro paciente, y exigió a la doctora que le hiciera unas recetas. La facultativa le indicó que dejara las recetas y se las haría cuando pudiera. En ese momento, la acusada le tiró su maletín profesional, se lo pisó y le dio un golpe en el hombro a la vez que le decía: “hija de puta me tienes que hacer las recetas, si no me haces las recetas…muere”.

Tras este hecho, la doctora sufrió varias secuelas síquicas de las que tardó seis meses en recuperarse, aunque presenta un estado de ansiedad leve.

El colegio de Médicos ha expresado su satisfacción por esta sentencia que califica de “ejemplarizante” ya que pone de manifiesto las graves consecuencias de agredir a los profesionales médicos en el desempeño de su cargo.

No obstante, la entidad ha lamentado la lentitud del proceso judicial, que también puede causar daños significativos a la víctima. Desde el Colegio han añadido que "es fundamental que el sistema judicial actúe con celeridad y eficacia para garantizar que los médicos agredidos reciban la justicia que merecen y puedan comenzar su recuperación. Nos solidarizamos con la víctima y hacemos un llamamiento a la reflexión sobre la necesidad de que la Justicia sea ágil y efectiva”.