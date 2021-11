La Comisión del Agua respalda la vía judicial de la Diputación contra los recortes del Gobierno al Tajo-Segura

La Comisión Provincial del Agua ha respaldado la vía judicial para defender el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura ante los recortes impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica tras dar cuenta del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación de Alicante contra la modificación de las reglas de explotación de esta infraestructura, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

“La Diputación ha sido la primera administración en poner en marcha el recurso contra un nuevo agravio para esta provincia”, ha recordado su presidente, Carlos Mazón, quien ha resaltado que la admisión del mismo por el Alto Tribunal “confirma la legitimidad de esta institución en la defensa del trasvase, lo cual es muy importante más allá de cuál sea el resultado del contencioso, porque ya nadie puede dudar de nuestra competencia en esta materia”.

En este sentido, la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha señalado que desde la Diputación “tenemos la obligación de defender una infraestructura vital para la provincia porque no estamos dispuestos a perder ni una gota de agua”, al tiempo que ha apelado a la unidad para seguir en esa tarea.

El portavoz del Grupo Socialista, Toni Francés, también ha pedido la unión de todos “para plantar batalla y defendernos con fuerza ante los retos que se van planteando”.

Durante la Comisión, en la que también se ha analizado el estado de tramitación de los proyectos de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Tajo, algunos representantes políticos y de las entidades de regantes han vuelto a alertar de los riesgos para la provincia de la política hídrica que está impulsando el Gobierno central, al tiempo que han afeado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no hiciera referencia alguna al trasvase Tajo-Segura durante su participación ayer en Alicante en el foro “Diálogo sobre el futuro del agua”.

“La ministra no dijo nada porque tiene claro lo que quiere hacer, que es acabar con el trasvase para regadío”, ha señalado Javier Berenguer de Riegos de Levante, mientras que el presidente de Fecoreva, Antonio Andújar, ha apuntado que “estamos asistiendo a la muerte del Tajo-Segura por etapas porque en el último año ya nos han quitado 100 hm3”.

Por su parte, Ángel Urbina, de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó ha criticado el incremento del precio del agua, “que nos va a llevar a la ruina”, y la falta de inversiones en la construcción y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.

El presidente de la Diputación también se ha referido al hecho de que desde el Ministerio no se invitará a la institución provincial a participar en el foro del agua. “La ministra Teresa Ribera no ha querido que tuviéramos ni voz ni participación. No poder hablar ni plantear siquiera nuestro punto de vista nos parece realmente impresentable, más teniendo en cuenta que la Comisión del Agua aglutina a todos los ámbitos del territorio vinculados con esta cuestión”, ha indicado el dirigente alicantino, quien ha insistido en que “este comportamiento agrava aún más el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez a nuestra provincia”.

Finalmente, durante la reunión celebrada esta mañana, y a propuesta de Mazón, se ha acordado trasladar a Asaja Castilla-La Mancha el agradecimiento de la Mesa del Agua por su decidido apoyo al trasvase Tajo-Segura.

El representante de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha pedido en este sentido al PSOE y al resto de partidos políticos de la provincia “que la defensa del trasvase no se quede solo en Alicante y se haga presión también a nivel regional y nacional”.