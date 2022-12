La catedrática Nuria Lloret candidata en la 10ª edición del Top 100 Mujeres Líderes en España

La catedrática Nuria Lloret ha sido seleccionada como candidata en la 10ª edición del Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Académicas, Investigadoras y Pensadoras. Junto a 49 grandes mujeres de la candidatura que trazan el camino de visibilización y promoción del liderazgo femenino.

Lloret es Catedrática en la Universitat Politécnica de Valencia (UPV). Subdirectora del Instituto de Diseño y Fabricación. Ha sido profesora invitada de la New York University y del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido más de 50 proyectos de Investigación a nivel nacional y Europeos. Evaluadora de la ANECA. Fundadora de la plataforma Atenea: Women in Art and Stem y miembro de la plataforma de Estudios de Genero de la Universidades Españolas. Es además Directora del Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y ha publicado más de 100 publicaciones internacionales de impacto.

A nivel empresarial ha fundado Metric Salad S.L y The Line Between Ltd y es una firme defensora del asociacionismo participando activamente como presidenta de Fase (Federación de Asociaciones de tecnología de la Comunidad Valenciana). AECTA Asociación de empresas de Tecnología. Pero sobre todo esta volcada en la mentorización de jóvenes mujeres hacia los estudios Steam y al apoyo de la diversidad en los entornos académicos y empresariales

Puedes apoyar su candidatura votando hasta el 31 de diciembre de 2022.