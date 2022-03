Barcala reprocha a Unidas Podemos su actitud "hipócrita" con la ordenanza de Convivencia Cívica

LEER MÁS Unidas Podemos lleva a los juzgados la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante ante el TSJ

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, le ha dicho al grupo municipal de Unidas Podemos que “haga lo que quiera”; en referencia a la decisión de la formación morada de llevar la ordenanza de Convivencia Cívica al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Están en su derecho, ha dicho, pero hasta ahora ponen palos en las ruedas y no aportan soluciones. Barcala ha insistido en que la ordenanza tiene un objetivo muy claro: el pacífico disfrute de la vía pública de todas las personas y facilita canales de ayudas a mujeres que ejercen la prostitución. Lo que también se va a perseguir es la mendicidad coactiva.

El alcalde les ha recordado que en Sant Vicent del Raspeig han apoyado una ordenanza muy parecida y ha reprochado a Unidas Podemos su doble moral. "Léanse la de San Vicente -ha apuntado- donde, parece ser, que Podemos no tiene tantos reparos en aprobar exactamente los mismo o muy similar". "Parece que esa doble moral no les afecta" ha apuntado.

QUE RECURRAN

Luis Barcala ha reiterado a Unidas Podemos "que recurran, están en su derecho", pero espera que en el recurso no haga mención "ni a las sanciones homófobas ni lgtbi ni a mujeres, como de una forma tan hipócrita y tan mentirosa han estado diciendo en su discurso; eso no lo podrán poner en el recurso porque no existe en la ordenanza".

La Hoja de ruta, ha insistido es la persecución de las mafias de la prostitución y de la mendicidad organizada así como del vandalismo callejero. Se tienen localizados los principales puntos de estas acciones y el objetivo ahora es empezar a actuar. Eso sí, no va a ser sólo una tarea de la Policía Local sino que también actuarán los servicios sociales.

Respecto a la prohibición de dormir en la calle, Barcala ha asegurado que Acción Social va a trabajar individuamente con cada persona para conocer sus circunstancias y ofrecerles otras opciones.