Barcala estima que Alicante crecerá hasta el medio millón de habitantes en 25 años

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha apuntado que la ciudad prevé un crecimiento de entre 130.000 y 140.000 habitantes en los próximos 25 años, lo que llevaría a Alicante a una población de cerca de 500.000 personas, por lo que ha abogado por "redimensionar" servicios e infraestructuras. Así lo ha expresado este lunes durante una comparecencia con motivo del primer aniversario de su toma de posesión tras los comicios locales de 2023.

El alcalde ha defendido que Alicante, "sin ningún género de dudas, vive el mejor momento de su historia" y ha destacado que proyectan un modelo de ciudad a 25 años vista, con el Plan General de Ordenación Urbana --que presentarán entre octubre y noviembre-- y que responderá al crecimiento estimado de población. "Todas las inversiones, el desarrollo y toda la transformación va orientada a ese escenario a 25 años vista. Nadie va a ser capaz de predecir el futuro, pero tenemos que hacer un pronóstico", ha subrayado.

Consultado sobre qué infraestructuras será urgente ampliar ante ese crecimiento poblacional previsto, Barcala ha afirmado que "todas" y ha añadido que "un crecimiento de esas características requiere que esté contemplado en el Plan General.

En este sentido, ha señalado que deberán trabajar sobre esa progresión y ha puntualizado que las estimaciones previas de alcanzar los 400.000 habitantes en 2030 "es posible que se haya acelerado". Por ello, ha abogado por "dimensionar a 25 años vista a lo largo del tiempo para esas cantidades" los servicios como la limpieza, transporte o seguridad, así como las infraestructuras.

Respecto al primer año de legislatura, Barcala se ha mostrado "muy satisfecho y muy orgulloso de todo el equipo de gobierno" y ha hecho un balance "muy positivo" porque considera que "la ciudad ha seguido avanzando". "Alicante, sin ningún género de dudas, vive el mejor momento de su historia y así se nos percibe", ha enfatizado.

El primer edil ha puesto en valor el "ambicioso proyecto de inversiones para transformar la ciudad, con actuaciones en todos los barrios e incremento de servicios públicos"; así como la calendarización de la carrera profesional del funcionariado o la implantación de los altos cargos directivos en el consistorio.

En cuanto a la política de vivienda, ha defendido que "uno de los principales objetivos es paliar la dificultad de acceso a la vivienda para todo el mundo, particularmente para los jóvenes", y ha avanzado que planean impulsar la construcción de 6.000 viviendas en este mandato, de las que cerca de 1.500 estarán sujetas a precio público y el resto de precio libre; así como otros proyectos de vivendas sociales.

También ha señalado que, dentro del Plan Vive de la Generalitat, han formalizado la puesta a disposición de ocho parcelas municipales, que no ha precisado dónde se ubicarán puesto que "tienen que encajarle a la Generalitat" y, posteriormente, definirán cuáles se destinan a venta a precio público y cuáles a alquiler.

Suelo turístico

Respecto al turismo, Barcala ha ensalzado la "buenísima salud" del sector, con un aumento de rentabilidad que considera que la ciudad está aprovechando. Ha mencionado la Cátedra Turismo Ciudad de Alicante, para basar las decisiones en estudios científicos y no "funcionar a base de ocurrencias". Así, el próximo otoño se presentará el Barómetro Turismo Alicante para "tener datos reales y contrastados que permitan tomar las mejores decisiones posibles".

El alcalde también ha señalado que trabajan con la Generalitat para "generar suelo turístico de calidad" para destinar a usos alojativos. Para ello, el Plan General diseñará zonas reservadas a uso hotelero "porque no las hay". En cuanto a los alojamientos turísticos ilegales, ha explicado que la Cátedra estudia "cuál es la capacidad, dónde podrían estar los límites y cuáles son las medidas para la regularización del sector".

En cuanto a urbanismo, ha sostenido que las actuaciones buscan realizar "una ciudad cada vez más amable, peatonal, más pensando en las personas y el en peatón", con refuerzos también de transporte público y con la intención de trasladar el tráfico del litoral al interior.

Prioridad absoluta a la variante de Torrellano

Sobre la variante de Torrellano, la ha calificado como "prioridad absoluta" y ha defendido que "todos los pasos dados hasta ahora, no caen en saco roto". "Seguimos avanzando en la dirección de que solo la ejecución de la variante de Torrellano es la solución para Alicante; no a la electrificación o alternativas provisionales". "Espero en no demasiado tiempo poder ampliar la información y que sea la que todos estamos persiguiendo", ha recalcado.

Respecto al Parque Central, ha señalado que "en los próximos días" iniciarán el proceso de consulta ciudadana para el desarrollo del plan especial pormenorizado y ha sostenido que trabajarán "por acelerar al máximo los plazos inicialmente previstos".

Por otra parte, ha afirmado que la ciudad cuenta con más de 3 millones de metros cuadrados de zonas verdes con 123.000 árboles, y que se han plantado "más de 15.000 unidades en los últimos cuatro años", así como la creación de espacios bioclimáticos. También ha citado la electromovilidad en el transporte público en autobús urbano y ha indicado que trabajan en el desarrollo del Plan de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

“Un primer año muy productivo”

En definitiva, ha recalcado Luis Barcala, ha sido un primer año de legislatura muy productivo, con proyectos que ya han visto la luz y con la puesta en marcha de otros muchos que nos van a permitir seguir diseñando esa ciudad de Alicante más moderna que queremos todos y hacia la que paso a paso nos vamos dirigiendo. Un primer año en el que hemos seguido avanzando en el desarrollo urbano, económico y social de nuestra ciudad.