El Ayuntamiento calma el tráfico en 156 vías urbanas dentro del modelo 'Ciudad 30' con ocho nuevas ciclo-calles en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante a través de la concejalía de Movilidad y Tráfico, dirigida por el edil José Ramón González, ha anunciado hoy una nueva medida para calmar el tráfico y dar un paso más en la implantación de la Ciudad 30, reduciendo la velocidad a 30 Km/h de 156 nuevas vías urbanas, con un refuerzo de la señalización, y la creación de ocho ciclo-calles para mejorar la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y las bicicletas.

En esta nueva fase, se prevé la retirada de las señales con limitación de velocidad a 40 km/h y 50 km/h en vías de un carril por sentido de circulación y de más de un carril de circulación a partir de este mes de febrero, así como con la instalación de señales de tráfico a 30 km/h, y se reforzará también toda la señalización para dar mayor seguridad a los Vehículos de Movilidad Personal y las bicicletas que circulen por ellas, medidas que se van a llevar a cabo antes de que finalice el mes de marzo.

El concejal de Seguridad ha realizado un balance “muy positivo” de estos primeros siete meses desde que Alicante es Ciudad 30, y considera muy importante continuar “reforzando la señalización y concienciando a los ciudadanos de la importancia de esta apuesta por reducir y calmar el tráfico motorizado, para lograr tener un Alicante más sostenible, seguro, saludable, accesible y con menos contaminación, favoreciendo una mayor calidad de vida de sus ciudadanos y la movilidad peatonal”.

El Ayuntamiento de Alicante modificó este verano la señaléctica de más de doscientas vías a 30 Km/h en una primera fase, y ahora va iniciar la reducción de la velocidad en otras zonas en esta segunda fase, tras un estudio realizado por el departamento técnico de Movilidad Sostenible y Tráfico, ampliando así también las calles donde se va a permitir la circulación de los VMP, favoreciendo otras formas de desplazamiento individual, considerados, junto con la bicicleta, modos de desplazamiento seguros y sostenibles, que se promocionan frente al vehículo privado.

Así José Ramón González ha afirmado que con la nueva movilidad implantada con la Ciudad 30 se logra en Alicante “mejorar la seguridad vial en nuestras calles evitando atropellos y tener unas vías más habitables y amables para el peatón, mejorando el espacio urbano, facilitando la integración del tráfico ciclista en la calzada, la creación de zonas con prioridad peatonal y zonas de coexistencia, sin segregación entre aceras y calzada, reducir el número y gravedad de los accidentes, y la contaminación”.

En este mismo sentido entre las actuaciones de ordenación de tráfico y las medidas previstas para favorecer el uso de medios de transporte alternativos se van a implantar como novedad la creación de ocho nuevas ciclo-calles para ampliar los espacios destinados a la circulación de bicicletas y VMP que tendrán prioridad en estos espacios, como modos de desplazamientos individuales económicos, sostenibles y seguros, que se realizaran en las siguientes vías:

C/ Médico Ricardo Ferré-C/ José Jornet Navarro: realización de ciclo-calle en carril derecho, en el sentido de circulación hacia Gran Vía

C/ Capitán General Gutiérrez Mellado- C/ Santo Domingo, en ambos sentidos de circulación

Rotonda C/ Capitán General Gutiérrez Mellado

Cruce inferior Gran Vía, entre la C/ Capitán General Gutierrez Mellado y la C/ Médico Ricardo Ferre

C/ Médico Ricardo Ferré, desde Gran Vía hasta la C/ Médico Manuel Alberola: realización de ciclo-calle en carril derecho

En el cruce de la Avda. Oscar Esplá, a la altura de la C/ Foglietti. Se pasa de tres a dos carriles. Ciclo-calle en carril derecho.

Ciclo calle en el itinerario: C/ Dr Nieto-C/San Benito-C/ Gasset y Artime

Prolongar 15 m ciclo-calle en la C/ Bruselas, entre la vía de servicio y la Avda. Naciones.

Desde el Ayuntamiento el edil de Movilidad se ha comprometido a continuar trabajando por “tener zonas peatonalizadas en la ciudad, restringir el impacto medioambiental del tráfico, y avanzar con más carriles bici y nuevas medidas que reduzcan y calmen el tráfico motorizado en beneficio del modelo de ciudad sostenible para Alicante”.

Asimismo desde el área de Tráfico también han recordado que el 11 de mayo de 2021, entrará en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación que ajusta los límites de velocidad en vías urbanas a las mismas que las aprobadas en la ordenanza de VMP, estableciendo a 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

El Ayuntamiento a través del área de Movilidad y Tráfico van a seguir poniendo en marcha nuevas fases, proyectos y actuaciones necesarias para continuar con la implementación de la Ciudad 30, conforme se vayan detectando vías urbanas susceptibles de formar parte de esta regulación, así como la definición de nuevas ciclo-calles para permitir la circulación de vehículos de movilidad personal.

Relación de vías urbanas en las que se actúa para reducir la velocidad a 30 km/h, con motivo de la implantación de la Ciudad 30 y para permitir la circulación de vmp

C/ Ramón Gómez Sempere, en los dos sentidos de circulación.

C/ Paraguay, entre la C/ Panamá y la rotonda de la C/ Ecuador, en los dos sentidos de circulación.

C/ Rosa Chacel, entre la C/Nadadora Carmen Soto y la C/ Federico Mayo.

C/ Federico Mayo, en los dos sentidos de circulación.

Rotonda María Yolanda Escrich Fornies.

C/ Santa María Mazzarello, en los dos sentidos de circulación.

C/ Jaime Niñoles, entre C/ Proción y Avda. Orihuela.

C/ Vicente Chavarri, entre C/ José Salveti y la Gran Vía.

C/ Princesa Mercedes, entre la Avda. Aguilera y la C/ Ausó y Monzó, los dos sentidos de circulación.

C/ Sociedad Cultural y Deportiva Betis Florida, entre la C/ Azorín y la C/ Vicente Chavarri, los dos sentidos de circulación.

C/ Sociedad Cultural y Deportiva Betis Florida, entre la C/ Poeta Pastor y la Avda. Orihuela, los dos sentidos de circulación.

Glorieta Poeta Vicente Mójica: señalizar a 30 km/h

Plaza Papa Juan Pablo II

Reforzar señalización a 30 km/h en la C/ Capitán General Gutierrez Mellado y C/ Santo Domingo, en ambos sentidos de circulación

C/ Médico Ricardo Ferré-C/ José Jornet Navarro: reducción a 30 km/h del carril derecho en el sentido de circulación hacia Gran Vía

C/ Médico Ricardo Ferré, desde Gran Vía hasta la C/ Médico Manuel Alberola: reducción a 30 km/h en carril derecho

C/ Reyes Católicos, entre C/ Alemania y Avda. Dr. Gadea

Avda. Cataluña

C/ Condomina

C/ Vicente Alexandre, entre la C/ Pablo Neruda y la Vía Parque

C/ Ortega y Gasset, entre la C/ Economista Germán Bernacer y la C/ Valle Inclán

C/Arpon, 17

C/Doncella, S/N

C/Diosa Tanit, S/N

Avda. Gijon, S/N

C/Salabre, 7

Avda. San Sebastian, S/N

C/Escritor E. Cerdan Tato, 3

Pz Escuelas, 12

Pz Gabriel Miro, 3

C/Redovan, 8

C/Nuestra Sra. Los Angeles, 30

C/Economista German Bernacer, 8 y 13

C/Pintor Parrilla, 2

C/Cura Planelles, 45

C/Isidoro Sevilla, 5 y S/N

C/Escultor Bañuls, 10 y S/N

C/Musico Fco. Salaberri, 11

C/Santa Catalina, 50

C/San Vicente Del Raspeig, 21

C/Medico Francisco Boix, 3

C/Musico Jose Torregrosa, 42

Cm/Parras, S/N

C/Pintor Peyret, 11

C/Indalecio Prieto, 45

C/Panama, S/N

C/Farmaceutico Angel Establier, 1a

C/Catedrático Lafuente Vidal, 11 y S/N

C/Alcalde Jose Luis Lassaletta, 2

Av Ronda De Melilla, S/N

C/Santa Cruz De Tenerife, 5,25 y 2

C/Periodista Fco.Bas Mingot, 70

C/Poeta Salvador Selles, 2

C/Padre Perpiñan, 21

C/Almoradi, 10

C/Escritor Ferrandiz Torremocha, S/N

C/Padre R. De Los Rios, 5

C/Laurel, S/N

Av Deportista Isabel Fernandez, 2 y S/N

C/Tuberia, 42 y 61

C/Escoto, 36

C/Javea, 56

C/Rosalia De Castro, 2

C/Cartagena, 18

C/Huelva, 6

C/Sierra De Cavalls, S/N

C/Lobo De Gubio, 15

C/Cerda, 48

Pz Libertad, 5

C/Nucia, 33

Av Ciudad De Matanzas, 6

C/Alberola Canterac, S/N

C/Vicente Rocamora Onteniente, S/N

C/Beato Diego De Cadiz, S/N

C/Alonso Cano, S/N

C/General Elizaicin, 6

Cc Castillo San Fernando, S/N

C/Wenceslao Fdez. Florez, 5

Cl/Ciudad Real, S/N

C/Albacete, 11

C/Radiofonista Raul Alvarez Anton, 2 y S/N

C/Rafael Escolano, 12

C/Pedreguer, 11

Av Elche, 1

C/Deportista Joaquin Blume, 11 Y 39

C/Chopo, S/N y 12

C/Encina, 9

C/Vazquez De Mella, S/N

C/Pablo Neruda, S/N

C/Regidor Ocaña, 8

C/Pintor Astorza Y Triay, 6

C/Baronia De Polop, S/N

C/Ceramica, 25 y 41

C/Duque De Rivas, 1 y S/N

C/Madre Teresa De Calcuta, 4 y 5

Av Gijon, S/N

C/Juana Frances, S/N y 4

C/Paraguay, S/N

Cm Faro, S/N, 14b y 21

C/Musola, S/N

C/Pagel, S/N

C/Boga, 19

Nudo, C/5 y S/N

C/Britania, 12, 21, 27 y S/N

C/Jose De Cabo Palomares, 44

Av San Sebastian, 21

C/Clara Campoamor, S/N

C/Villa Sant Joan D'alacant, 78, S/N y S/N

Av Bruselas, S/N

C/Padre Belda, 33

C/Wenceslao Fdez. Florez, S/N

C/Biar, 8

C/Roque Chabas, 5

C/Baritono Paco Latorre, S/N y 23

Av Fotografo Francisco Cano, 11a y 15

Av Conrado Albaladejo, S/N

C/Polin Laporta, 13 y S/N

C/Edil Marina Olcina, 4 y 8

Av Arquitecto Felix Candela, S/N

C/Atenas, 1

C/Mare Nostrum, S/N

C/Pintor Antonio Amoros, S/N

C/Rosa Chacel, 11

C/Jose Llopis Diez, 9

C/Mesonero Lucio, S/N

C/Bailarin Jose Espadero, S/N

C/Deportista Navarro Olcina, 3

C/Farmaceutico Angel Establier, 1d y7

Av Ejercitos Españoles, 1 y 2

C/General Espartero, 31

C/Virgen Del Puig, S/N

C/Virgen De Los Lirios, 42

C/Claudio Coello, 3

Av Condomina, 53

C/Redes, 12 y 16

C/Currican, S/N y 23 y 32

Cm Colonia Romana, 1, 12 y S/N

C/Olimpo, S/N

Av Ansaldo, S/N, 22 y 28

C/Hermanos Alvarez Quintero, 3 y S/N

C/Escritor Gonzalo Canto, 72

C/Senador A. Perez Ferre, 9

C/Reyes Catolicos, S/N

C/Medico Enrique Carratala, S/N

C/Medico Antonio Arroyo, S/N

C/Doctora Damiana Zaragoza, S/N

C/Medico Perez Martorell, S/N

C/Medico Eugenio De La Cruz, S/N

C/Medico Jose Maroto, S/N

C/Medico Luis Rivera, S/N

C/Medico Pedro Orts, S/N

C/Antonio Martin Trenco, S/N

C/Santo Domingo, S/N

C/Tarrasa, S/N

C/Pintor Astorza Y Triay, S/N

C/Melva, S/N

Anexo 2

Relación de calles en las que se realiza ciclo-calles para permitir la circulación de vmp

