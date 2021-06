ASAJA-Alicante nombra a Eladio Aniorte como presidente de honor

El presidente provincial de Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante, Eladio Aniorte, ha dejado oficialmente este cargo que ha ostentado en los últimos 40 años. Aniorte ha comunicado su decisión en la Asamblea de ASAJA-Alicante que ha dado la presidencia al vicepresidente, el oriolano, José Vicente Andreu.

No obstante, Aniorte mantendrá el la presidencia honorífica de la organización agraria.

El nuevo presidente para los próximos 4 años, tiene 56 años, es ingeniero agrónomo y empresario agrícola en la Vega Baja donde cultiva varias parcelas de cítricos y de almendro.

José Vicente Andreu.- Nuevo presidente de ASAJA-Alicante | ASAJA-Alicante

Sembrando el mañana

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha concluido así los actos de conmemoración de su “40 Aniversario: Sembrando el Mañana”, con la celebración de la XII Edición de los Premios ASAJA.

La organización con mayor representatividad del sector en la provincia, ha querido reconocer y homenajear a los agricultores y ganaderos de la provincia que han contribuido de forma activa en la labor 'esencial' del sector primario durante el año de la pandemia.

Personas que han sido fundamentales para el mantenimiento del sector productor de alimentos de la provincia a pesar de las restricciones sanitarias, de movilidad y del estricto confinamiento de la población.

En este sentido, Aniorte ha destacado que “no podremos sembrar el mañana, como dice el eslogan y la filosofía del 40 Aniversario de ASAJA Alicante, con la incertidumbre de que la huerta de Europa pueda continuar o no, por una mala distribución del agua y por una cuestión de ideología, empecinamiento y tozudez política, que no cuenta con ningún aval técnico, económico y ambiental. Aprendamos de lo que hemos vivido, no permitamos que se cometa la injusticia con el agua y la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que el Gobierno quiere llevar a cabo y que acabará con el acueducto del que vive nuestro campo".

Según Aniorte, "lo que hoy estamos viviendo nos debe servir para reflexionar sobre el orden correcto de las cosas, para escribir sobre un folio en blanco qué sectores, servicios o productos son imprescindibles para el ser humano en situaciones límite y empezar a trabajar en reforzarlos por si nos viene otra situación de estas dimensiones. Por qué si algo está quedando sobradamente demostrado, es que los dos pilares básicos para que un país se siga manteniendo en pie son dos: la salud y la alimentación”.

Premios ASAJA-Alicante

Premio Mujer Rural 2020 | ASAJA-Alicante

1. Premio Mujer Rural 2020: Marina Pérez García.

Marina Pérez es una joven agricultora de 35 años que tiene su explotación repartida entre los municipios de Rojales, Elche y Daya Nueva. Produce granada (2.000 k), limón (nueva plantación) y naranja (nueva plantación) en la modalidad de agricultura ecológica; y hortalizas (patatas (4.000kg), alcachofas (6.000kg), lechuga, escarola, apio, cebolla… (unos 2. 000kg) en agricultura convencional, pero aplicando el residuo cero, intentando utilizar los menores tratamientos químicos posibles con la finalidad de que sus productos sean lo más ecológicos y naturales posible.

Su proyecto se llama: “La Huerta de Marina”, y su objetivo es producir productos de calidad de forma natural, es decir, respetando ciclos de crecimiento y época en las que deben ser cosechados.

Marina nunca imaginó dedicarse a la agricultura, de hecho, cursó en la Universidad la carrera de Empresariales. Pero la crisis de 2008 no le permitió trabajar de lo suyo. Finalmente, tras años trabajando en diferentes oficios, decidió continuar la empresa agrícola familiar, formar un equipo con su padre y enfocarla hacia las nuevas tendencias del mercado, con el objetivo de hacer un producto diferenciado, rentable y le permitiese tener un futuro en la agricultura, además de continuar con el relevo generacional. Por ello, decidieron convertir todos los árboles de agricultura convencional a ecológica, una tendencia que actualmente está resultando rentable para muchos agricultores, ya que el producto ecológico está siendo muy demandado por sus cualidades más saludables y respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, en una apuesta por potenciar el producto local y el valor que tiene el hecho de la frescura del alimento de cercanía, lleva a cabo un servicio de reparto a domicilio en Rojales, fomentando el valor de “De la Huerta a la mesa”. Servicio que promociona activamente en su canal de Facebook, donde muestra fotos de su trabajo, el día a día o el estado de los cultivos.

María Tornero.- Premio ASAJA 2020 | ASAJA-Alicante

2. Premio Ganadería 2020: María Tornero.

María Tornero en una ganadera de 25 años que tiene una explotación de cuatrocientas cabras de leche en Elda. Casi desde que tiene uso de razón sabe que quería trabajar con los animales. Todo empezó con un fatídico accidente familiar. Su abuelo, ganadero con ovejas y cuatro cabras tuvo un percance con el tractor que le costó la vida. Así que María y su padre decidieron continuar con su labor y crearon a base de mucho esfuerzo y trabajo la gran explotación ganadera que hoy dirige, donde ha pasado de 4 cabezas de caprino que tenía su abuelo a 400.

También ha modernizado la explotación. Han pasado de sacar dos o tres lecheras cuando ordeñaban a mano, a sacar más de diez, con la mecanización y maquinaria del ordeño.

El día para María comienza muy temprano. Con el primer canto del gallo marcha a ordeñar a sus animales y a preparar, limpiar cuadras, poner agua y comida. Por la tarde el trabajo no termina, hay que sacar a los animales a pasturar, además de dejar las cuadras preparadas para la noche.

Cuando es época de partos hay que tenerlo todo a punto para poder atender a las madres y a los “chotillos” (cría de la cabra) que vienen al mundo. Como ella dice, ganadero, además, también es casi un veterinario.

Pero no le pesa, porque ser ganadera para ella no es un oficio, sino un estilo de vida, la forma de vivir que ella ha elegido. Reconoce que es muy sacrificado, ya que es muy difícil coger vacaciones o días libres, los animales no tienen un interruptor con el que los puedas apagar, son seres vivos que comen y tienen necesidades diarias.

Paco Girona.- Premio Joven Agricultor | ASAJA-Alicante

3. Premio Joven Agricultor 2020: Paco Girona.

Paco Girona es un joven empresario agrícola de 31 años, natural de Alicante, que posee nada más y nada menos que una puntera explotación citrícola entre Orihuela y Murcia compuesta por 120 hectáreas de limón, mandarina y naranja, con una producción de 1.500.000 kg, 1.300.000 kg y 300.000 kg, respectivamente.

A pesar de que para su padre la agricultura era su pasión y hobbie, Paco nunca pensó en dedicarse a ella y quiso recorrer mundo y labrarse su propio futuro. Estudió Derecho y, posteriormente, se trasladó a vivir a Madrid para realizar un máster de Negocio Internacional, y acabó trabajando en el mundo de la automoción.

Por problemas de salud de su padre tuvo que regresar a Alicante y esto le llevó a ocuparse de la finca familiar. Descubriendo así que compartía con él la pasión por la agricultura y la labor de producir alimentos de alta calidad.

Se encontró en la situación de que sabía algo de gestión, pero muy poco de agricultura. Por lo que enfocó todos sus esfuerzos en aprender de agricultores experimentados. Destaca que encontró gran apoyo de la mano de ASAJA Alicante y su presidente, Eladio Aniorte, a quien considera su padrino en este mundo. También se sirvió de los sabios consejos de su encargado desde hace más de 25 años, Antonio, además de asistir a numerosas jornadas agrícolas, leer mucha información, asesorarse con exportadores de confianza….

Hoy gestiona de forma ejemplar la finca de manera diferente a como lo hacía su padre, pero siempre manteniendo su esencia. Decidió centralizar en él mismo todas las tareas de la explotación. Lleva a cabo la compra de productos, la venta de la campaña, reunión de trabajadores, búsqueda de proveedores nuevos, clientes, nuevos, opciones de cosecha y plantación, búsqueda de nuevas variedades…. En definitiva, lleva personalmente la gestión integral de su explotación.

Tiene varios objetivos y proyectos a corto plazo: investigar el cultivo ecológico, seguir probando y ser pionero en nuevas variedades para dar con las que mejor funcionan en el mercado y continuar con la ampliación de su explotación. De hecho, acaba de adquirir una nueva finca.

Mario Berna.- Premio ASAJA 2020 | ASAJA-Alicante

4. Premio Agricultor Profesional 2020: Mario Berna, Hermanos Hebegu.

Mario Berna es un agricultor que posee una modélica explotación de Higueras en Albatera de 10 hectáreas de la variedad Colar, la única variedad bífera, es decir, con dos cosechas por temporada, brevas de primavera-verano, e higos en verano.

Junto a su hermano, Federico, decidieron continuar la empresa familiar y crearon la empresa “hermanos HEBEGU”, donde además de las brevas también tienen Granada Mollar.

Produce la cifra de 100.000 kg brevas y 80.000 kg de higos y en plena campaña da trabajo a 20 personas, entre el campo y el almacén.

Mario cursó sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, pero llegado el momento de jubilación de su padre y dado que la Breva es un cultivo tan particular y apreciado por el mercado, decidió proseguir en la agricultura y dedicarse a este oficio a tiempo completo.

Fue ampliando la explotación de su padre con la construcción de una gran nave de 1.000 metros provista con maquinaria de última generación, cámaras frigoríficas, mesas de manipulación…. De esta forma, Hermanos HEBEGU cubren todo el ciclo, desde la producción, pasando por la recolección, el manipulado y la comercialización directa con los proveedores. Controlando ellos mismos toda la cadena del producto hasta que llega al mercado, minimizando coste de intermediarios y aumentando rentabilidad.

Destaca la impresionante calidad de su producto. Ofreciendo al mercado un producto gourmet, extremamente delicado y muy artesanal. De ahí que este cultivo exija gran minuciosidad y extremado mimo de quien lo cosecha, además de que Albatera reúne las condiciones climáticas exactas para que este cultivo prospere con garantías.

Mario quiere aprovechar este premio para reivindicar el fin de la guerra del agua para la provincia de Alicante, y quiere recordar a los políticos que el Trasvase Tajo-Segura es indispensable para que joyas como la breva puedan seguir cultivándose en nuestras tierras.

Antonio Gil-Olcina | ASAJA-Alicante

5. Premio Promoción e Impulso de la Agricultura 2020: Don Antonio Gil Olcina.

Geógrafo y Rector Honorario de la Universidad de Alicante. Primer Rector de la misma, por lo que se podría decir que Don Antonio fue el creador de la Universidad de Alicante, reconocida a nivel nacional y europeo.

Asimismo, si hay alguien que ha destacado en la defensa de los intereses generales de Alicante y en todo lo que tiene que ver con el agua, no solo para abastecimiento urbano, sino para su uso en la agricultura, es él, siendo la defensa del Trasvase Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, unas de sus principales banderas.

Solo Don Antonio ha conseguido ligar como nadie, el ámbito académico universitario al problema de déficit hídrico que vive la provincia, proporcionando a la cuestión hídrica solvencia técnica y acreditada y dejando más que patente que la demanda histórica de agua por no es un capricho al azar, sino una necesidad que tiene como resultado final la producción de alimentos de primera necesidad y máxima calidad a toda España y Europa.

Como dice Don Antonio, el agua no es igual de beneficiosa por doquier, es especialmente rentable en estas coordenadas del mapa, donde en invierno no hiela, donde poseemos 2.900 horas anuales de sol, de las que 1.171 transcurren de octubre a marzo, posibilitando que, con tan solo 400 hectómetros cúbicos al año, el Sureste sea la auténtica huerta de Europa porque somos capaces de multiplicar por diez los beneficios de un hectómetro.

Esta acérrima defensa del agua para el sureste y, por ende, la defensa de los hombres y las mujeres del campo, como a él le gusta referirse a nuestros agricultores, la ha hecho de forma incansable durante toda su carrera profesional, a través de su participación activa desde los diferentes organismos de los que ha formado parte, como el Foro Pro Agua, La mesa provincial del Agua… o sus más de 300 publicaciones, 200 de ellas a título individual sobre climas, aguaceros, sequías, inundaciones, usos de agua, actuaciones hidráulicas, planificación hidrológica…

Siempre ha defendido de forma firme, argumentada, técnica e incontestable, una planificación hidrológica para el sureste naturalmente viable, solidaria e inspirada en el interés general como nación.

Esta reconocida trayectoria en la defensa del agua que ha hecho Don Antonio a lo largo de toda su carrera ha contribuido innegablemente a la promoción y el impulso de la agricultura en la provincia de Alicante y los agricultores han querido agradecérselo con esta distinción.