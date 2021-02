Aparecen restos infantiles en la fosa número 10 del cementerio donde se busca a represaliados del franquismo

El hallazgo se produjo el jueves, ha declarado a Efe Álex Calpe, codirector arqueológico de la empresa especializada. "Según el libro de enterramientos del cementerio", ha indicado, "por encima de los restos de los represaliados teníamos que encontrar muchos otros infantiles". Se trata, ha continuado, "de bebés no nacidos o fallecidos a los pocos días de su nacimiento en el Hospital de Alicante", entre los años 1963 y 1964.

El cuadro 12, el sector en el que se cree que está ubicada la fosa común de los fusilados tras la Guerra Civil, "formaba parte del cementerio civil", la zona en la que, según la costumbre, había que enterrar a las personas que no estuvieran bautizadas o bien que no tuvieran recursos económicos para una inhumación. "Los fetos o los bebés de pocos días", ha manifestado Calpe, no habían recibido el sacramento del bautismo, por lo que no podían ser enterrados en un lugar santo, tal como estipula la Iglesia católica.

Junto a estos restos infantiles, los arqueólogos también han hallado "miembros amputados" procedentes de intervenciones quirúrgicas realizadas en el hospital alicantino. "Era lo previsto", ha relatado Calpe, "pese a que no disponemos del número exacto de niños enterrados, sí sabíamos que estarían por encima de los represaliados y habría que exhumarlos para llegar hasta ello".

Así constaba, ha dicho, "en los documentos que nos facilitó el cementerio con los datos de entierros practicados a partir del año 1945". Esta exhumación es la primera de estas características que se realiza en el cementerio municipal de Alicante y forma parte de un proyecto de la conselleria de Calidad Democrática, que ha destinado cerca de 75.000 euros a la prospección de fosas comunes en Alicante, Orihuela (Alicante), Segorbe (Castellón) y Castellón.

En concreto, ArqueoAntro, una empresa arqueológica que ya realizó una exhumación similar en el camposanto de Paterna (Valencia), percibirá 13.037,75 euros para la indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la represión franquista en Alicante. Los trabajos se prolongarán tres meses, según la estimación inicial.