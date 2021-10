La alicantina Nuria Oliver resulta finalista del Premio Talgo a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería

La alicantina Nuria Oliver, Cofundadora y Vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) ha resultado finalista del II Premio Talgo a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería, que será entregado mañana por la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Nuria, apasionada por desarrollar tecnología que mejore la calidad de vida de las personas, es también Comisionada para Presidencia de la Generalitat Valenciana en Estrategia de Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos en la lucha contra COVID-19, Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance y Chief Scientific Advisor en el Vodafone Institute, según ha informado la sociedad Talgo en un comunicado.

Este premio, dotado con 25.000 euros, busca reconocer y dar visibilidad a aquellas ingenieras que fomentan con su ejemplo a través de su carrera profesional, que cada vez más mujeres estudien y se decanten por las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y así eliminar los estereotipos de género que actualmente existen en estos ámbitos. Las otras cuatro finalistas del galardón han sido las ingenieras Isabel Maestre Moreno, Asunción Cámara Obregón, Sara Gómez Martín e Inmaculada Sánchez Ramos.

Entre las autoridades que asistirán al acto de entrega del premio, también estarán María José Rallo del Olmo, Secretaria general de Transportes y Movilidad, Sergio Vázquez Torrón, Secretario general de Infraestructuras y las también secretarias generales de Innovación, Teresa Riesgo y de Investigación Raquel Yotti. En la gala participarán también el Presidente de Talgo, Carlos Palacio Oriol, Gonzalo Urquijo, Consejero Delegado de Talgo y números representantes del mundo empresarial y de la sociedad española.

Además del galardón a la ingeniera excelente, también se fallarán los ganadores a la Innovación en Movilidad y Transporte Ferroviario, premio dotado con 15.000 euros para cada categoría y que tiene como objetivo incentivar proyectos de innovación que contribuyan a la mejora de la movilidad y el transporte ferroviario

En la categoría de movilidad hay otro alicantino; Antonio Alarcón Castro que ha presentado una evolución del Bastón Blanco tradicional, que usan los ciegos, que permite al usuario detectar los obstáculos aéreos, como toldos o ramas de árboles y evitarlos para que puedan desplazarse con seguridad.

EL JURADO

El jurado del Premio Ingeniera Excelente estará presidido por Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación, Rafael Rodrigo, Profesor de Investigación del CSIC, Rosa Menéndez, Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María Luisa Poncela, Directora Internacional en Renfe Operadora, Elena Salgado, Presidenta de la Asociación Española de empresas de Consultoría, Carmen Vela Olmo, Directora de Proyectos Colaborativos de Eurofins Ingenasa, Antonio Garamendi Lecanda, Presidente de la CEOE, y Francisco Javier Jiménez Leube, Vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad Politécnica de Madrid.

Por su parte, formarán parte del jurado del Premio de Innovación Cristina Garmendia y Jorge Barrero, Presidenta y Director General de la Fundación COTEC, Carlos Martínez y Rosa Menéndez, Investigador y Presidenta del CSIC, María Luisa Poncela, Directora Internacional en Renfe Operadora, Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Isaías Táboas, Presidente de Renfe Operadora, Carmen Vela Olmo, Directora de Proyectos Colaborativos de Eurofins Ingenasa, Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y Julio Luis Martínez, Ex Rector de la Universidad Pontificia de Comillas.