El Hotel de Terra Mítica cambia de nombre y se integra en la cadena Marriott Internacional

El que hasta ahora conocíamos como Grand Luxor Hotel and Village inicia una nueva etapa bajo el nombre Four Points by Sheraton Costa Blanca, integrándose así en la reconocida cadena internacional Marriott. Con esta transformación, el emblemático hotel situado junto a Terra Mítica refuerza su posición como destino de referencia tanto para el turismo vacacional como para el turismo de negocios.

El resort, compuesto por un hotel de 300 habitaciones y 102 villas, mantiene el carácter familiar que lo ha definido desde sus inicios, conservando ventajas como el acceso preferente a los parques Terra Mítica y Mundomar. Sin embargo, su propuesta se amplía y moderniza para captar también al público corporativo, gracias a una completa oferta de salas y espacios para eventos, tanto en interiores como al aire libre.

La renovación de las instalaciones ha supuesto una adaptación integral a los estándares de calidad de Marriott. Muchos de sus espacios han sido rediseñados para ofrecer ambientes cálidos, luminosos y rodeados de vegetación, con una estética inspirada en la tranquilidad del Mediterráneo. Entre las mejoras más destacadas con la nueva marca, sobresale la oferta gastronómica, que ha sido completamente revisada para ofrecer una experiencia culinaria de alto nivel.

Una de las grandes apuestas de esta nueva etapa es la renovación integral de la oferta gastronómica. Four Points by Sheraton Costa Blanca incorpora tres espacios culinarios con identidad propia, inspirados en la cocina mediterránea:

Sirocco, concebido para momentos relajados, destaca por su ambiente moderno y una gran terraza perfecta para disfrutar al aire libre.

Essenza, centrado en antipasti, reinterpreta este clásico con un enfoque creativo y el sello distintivo de la marca.

Tramontana, un buffet con alma mediterránea, pone el acento en la calidad, la variedad y el sabor auténtico.

La integración en la prestigiosa cadena Marriott International marca un punto de inflexión para el Grupo Santa-Maria, propietario del hotel y de las villas. Desde su apertura en 2016 como Grand Luxor Hotel, el complejo ha mantenido una evolución constante. Hoy, como Four Points by Sheraton, inicia una nueva etapa centrada en la excelencia, la internacionalización y una oferta cada vez más versátil para el visitante vacacional y el cliente corporativo.