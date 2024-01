Alicante quiere acabar la reforma de la avenida de Jijona el próximo mes de mayo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha acordado mantener el contrato de ejecuci贸n de las obras de mejora de la accesibilidad peatonal y viaria de la avenida de Jijona en manos de la empresa adjudicataria de los trabajos, Grupo Bertol铆n SAU, con el fin de acelerar al m谩ximo el proceso de su finalizaci贸n. As铆 lo ha confirmado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

Se prev茅 que las obras concluyan el 30 de mayo. El equipo de gobierno municipal ha aprobado la imposici贸n de 97.938 euros de penalizaci贸n a la adjudicataria por los incumplimientos en los plazos de ejecuci贸n, la redacci贸n de un modificado del proyecto para ejecutar los trabajos pendientes y una nueva ampliaci贸n del plazo de ejecuci贸n de seis meses (a contar desde el 30 de noviembre).

Expediente de extinci贸n

El Ayuntamiento inici贸 en octubre de 2023 un expediente para la resoluci贸n del contrato con la adjudicataria ante el incumplimiento de los plazos de ejecuci贸n de las obras. No obstante, tras analizar las circunstancias, pese a que ha quedado acreditado que 鈥渆l retraso en la obra es exclusivamente imputable al contratista鈥, no se ha observado 鈥渧oluntad deliberada y clara de no atender, de forma dolosa o culpable, los compromisos adquiridos鈥 por parte de la empresa, que adem谩s ha manifestado su 鈥disposici贸n para ejecutar y finalizar la obra鈥.

Tambi茅n la adjudicataria ha aceptado asumir esa penalizaci贸n de casi 98.000 euros por los incumplimientos. Desde la concejal铆a de Contrataci贸n consideran que 鈥渟on mayores las razones de inter茅s p煤blico en continuar con su ejecuci贸n que las de resolver el contrato鈥, ya que su extinci贸n implicar铆a tener que abrir un nuevo proceso para adjudicar las obras.

Mejoras por 2,5 millones de euros

El proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal y viaria del tramo de la avenida de Jijona, entre la calle San Carlos y la Gran V铆a, se adjudic贸 por 2,5 millones de euros, financiados con ayudas europeas del Instituto para la Diversificaci贸n y Ahorro de la Energ铆a. Contempla la ampliaci贸n de la secci贸n transversal de las aceras, reduciendo de tres carriles de circulaci贸n de veh铆culos a dos carriles, manteniendo en carril de uso exclusivo del autob煤s, reducir la longitud de los cruces de los pasos de peatones y mejorar el acceso a las paradas de autob煤s.

Las actuaciones incluyen la peatonalizaci贸n, la restricci贸n y calmado de tr谩fico en las v铆as en las que se act煤a, la eliminaci贸n de barreras y la mejora de la accesibilidad, la instalaci贸n de pavimento fotocatal铆tico para la absorci贸n de contaminantes y la renovaci贸n del alumbrado de semaforizaci贸n mediante la instalaci贸n de l谩mparas con tecnolog铆a LED.