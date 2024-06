Alicante presenta el nuevo número de la revista 'Festa de Fogueres'

La revista 'Festa de Fogueres', que este lunes ha sido presentada en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, glosa en sus casi 500 páginas a cuatro históricos de las Hogueras. Son Lluís Amat, Josep Amand Tomás, José Manuel Lledó y Agustín Medina quienes escriben sobre el artista Muñoz Fructuoso, los foguerers José María Lorente y Vicente Mas, y el barraquer 'Pepito El Peinao'. Además, incluye un artículo de investigación de Armando Parodi sobre el año 1949 en el que, como ha señalado David Gerona, coordinador de la obra, "quedaron prohibidas las barracas y casi desaparecieron las Hogueras".

El alcalde Luis Barcala, que ha estado acompañado por la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal, ha explicado que "ésta es una publicación deseada por el mundo de la Fiesta y esperada por los estudiosos e investigadores de las Hogueras". Ha definido también como "loable iniciativa" los artículos relativos a las cuatro personas homenajeadas "porque justo es reconocer las trayectorias de quienes tanto han aportado en la revista más prestigiada de cuantas se editan, y son muchas, de Hogueras".

Las Belleas del Foc, Alba Muñoz y Martina Lloret, y sus respectivas Damas de Honor, han sido las primeras en ojear el contenido de la revista de la que se ha hecho una edición de mil ejemplares. Incluye, además, más de 200 fotografías de la totalidad de los premios de hogueras y barracas de 2023, el texto del Pregón que pronunció Encarnita Pascual, los discursos de las despedidas de las Belleas del Foc 2023, Belén Mora e Inés Rosado, y las intervenciones como mantenedores de las actuales, Jorge Tejedo y Elena Bonastre.

Alba Muñoz ha señalado sobre la publicación que "es un claro ejemplo de la cultura que atesora la Fiesta. Permitirá, con el paso de los años, revivir este 2024 como si el tiempo no hubiera pasado". Martina Lloret ha subrayado que "es una auténtica 'joya' para coleccionistas. Sólo he podido ver algunas de sus páginas y ya me está encantando". Como un "trocito de la amplia historia de las Hogueras que se convierte en un legado para futuras generaciones de foguerers" ha calificado la revista David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres.

Un momento de la presentación de la revista | ayuntamiento de Alicante

La inclusión de las fotos de los presidentes de hogueras, hogueras infantiles y barracas supone, al mismo tiempo, recuperar una tradición de las Hogueras de los años 80. La portada reproduce la imagen que ha acompañado el conjunto de los actos que ha organizado la Federació de Fogueres, durante este ejercicio. La revista se podrá adquirir a partir del viernes en la Casa de la Festa y en El Corte Inglés.