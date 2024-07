Alicante arranca su programación cultural de verano con actividades para niños, conciertos de jazz y de música variada

Alicante arranca su programación cultural de verano este martes con actividades familiares, jazz y música variada a través de “Verano en Parques”, “Summer Brass Festival” y “Verano de Músicas”, tres iniciativas de la Concejalía de Cultura ya consolidadas por la buena respuesta de los ciudadanos y en las que colabora también la Diputación Provincial de Alicante.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “hemos diseñado una programación cultural para el verano pensando en todos los públicos para que alicantinos y visitantes puedan disfrutar en familia con actividades para los más pequeños y también lleno de música con el festival de jazz y las actuaciones de la banda sinfónica y las agrupaciones musicales alicantinas, entre otras”. “Seguimos apostando por acercar las actividades con niños a los barrios para que la mayoría tenga acceso a los espectáculos sin necesidad de desplazarse y animo a los alicantinos a sacar sus entradas gratuitas para disfrutar de todo tipo de música en la Plaza del Ayuntamiento, que se convierte en el centro de la actividad veraniega municipal”.

“Verano en parques” ofrece una decena de espectáculos de títeres, teatro, magia y juegos para los más pequeños que se distribuyen por toda la ciudad a lo largo del mes de julio. La programación arranca este martes con el espectáculo “Un Mundo Perfecto”, de Hilando Títeres, en la Concha de la Explanada, a las 20 horas.

Por su parte, la decimotercera edición de “Summer Brass Festival” llena de música la plaza del Ayuntamiento entre este martes y el próximo sábado día 6 con actuaciones de jazz a las 21 horas. Los interesados pueden obtener sus entradas gratuitas en la plataforma https://alicantemusica.eventbrite.es. El Concierto Inaugural será el de Ensemble Brass de Academy Alicante, dirigido por Rudi Korp.

Al día siguiente, el domingo 7 arranca “Verano de Músicas” con 21 conciertos, ocho de la Banda Sinfónica Municipal y 13 conciertos de temática variada, como uno de fusión de música tradicional y flamenco, la participación de la Compañía de Danza José Soriano, la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante y la colla Federal de la Federació de Folklore d´Alacant, entre otros. Estos

Programación "Verano en parques"

-Martes 2 de julio a las 20 horas. Concha de la Explanada. Hilando Títeres “Un Mundo Perfecto”. Espectáculo de títeres. A partir de 3 años

-Jueves 4 de julio a las 19 horas. Plaza Séneca Babú animaciones“Sal a la Calle y Juega”. Juegos gigantes con monitores. A partir de 4 años

-Martes 9 de julio a las 20 horas. Plaza Navarro Rodrigo (Benalúa) Abelmagia “Magia”. Todos los públicos

-Jueves 11 de julio a las 20 horas. Plaza de Argel (Virgen del Remedio) Grupo Titanic “Mini Disco Móvil”. Música, baile, juego. Todos los públicos

-Miércoles 17 de julio a las 20 horas. Jardines de la Diputación (Centro) Toni Bright “Creer Para Ver”. Magia. Todos los públicos

-Jueves 18 de julio a las 20 horas. Jardines de la Diputación- La Carreta Teatro. “El Hechizo del Dragón”. Teatro A partir de 3 años

-Martes 23 de julio a las 20 horas. Periodista Rodolfo Salazar nº 54 (Bulevar el Pla) EQM Serveis culturals “Bang” Espectáculo circense, magia y clown. Todos los públicos

-Jueves 25 de julio a las 20 horas. Historiador Vicente Ramos nº1 (Playa de San Juan) Arte y fusión. “El Hada de los Dientes”. Títeres. A partir de 3 años

-Martes 30 de julio a las 20 horas. Paseo Joan Fuster. (Babel-San Gabriel) Teatro Los Claveles. “El Hada Hermonsinda”. Teatro. A partir de 3 años

Todas las actuaciones son de libre acceso hasta completar el aforo.

Programación "Summer Bras Festival"

-Martes 2 de julio Concierto Inaugural. Ensemble Brasss Academy Alicante. Director: Rudi Korp

-Miércoles 3 de julio. Moggio

-Jueves 4 de julio. Cuarteto Ocean Drive. Solistas: Stefan Dohr & Nury Guarnaschelli

-Viernes 5 de julio. Egerländer, Brass Alicante

-Sábado 6 de julio. Concierto Clausura en la Sede Brass Academy Alicante Avda. Ciudad de Matanzas, 5. BUS 05. Entrada libre

En la Plaza del Ayuntamiento. Todos a las 21:00 horas. Gratuitos con invitación a través de https://alicantemusica.eventbrite.es

Programación "Verano de Músicas"

JULIO

-7 de julio a las 21 horas. The Young Ones In Concert Pop/Jazz

-11 de julio a las 20 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-12 de julio a las 21 horas. Concierto Colla Federal de la Federació de Folklore d’Alacant

-13 de julio a las 21 horas. Orfeón Alicante y Camtares

-14 de julio a las 20 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-18 de julio a las 20 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-19 de julio a las 21 horas. Orquesta Joven Provincia Alicante

-20 de julio a las 21 horas. Asociación Intercultural Alacant Xina

-21 de julio a las 20 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-25 de julio a las 20 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-26 de julio a las 21 horas. L’Harmonia Societat Musical d’Alacant

-27 de julio a las 21 horas. Fundación Juntos por la Vida

-28 de julio a las 21 horas. Sociedad Musical “La Amistad” de Villafranqueza

AGOSTO

-1 de agosto a las 21 horas. Tradifusió

-3 de agosto a las 22 horas. Alborada en honor a la Virgen del Remedio

-8 de agosto a las 19.30 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-9 de agosto a las 21 horas. Agrupación Musical de la SCD Carolinas

-10 de agosto a las 21 horas. Unión Musical Ciudad de Asís

-11 de agosto a las 19.30 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-15 de agosto a las 19.30 horas. Banda Sinfónica Municipal de Alicante

-16 de agosto a las 21 horas. Peter Giménez and the Free Band

-17 de agosto a las 22 horas. Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano