Los agricultores alicantinos protestarán el 16 de febrero en San Isidro

Finalmente será el próximo viernes, día 16 de febrero, cuando el sector agrario de la provincia de Alicante se movilizará con una 'tractorada' que cortará varias carreteras para reclamar soluciones "firmes y estables" ante la "grave situación" que atraviesa la agricultura y la ganadería.

Los colectivos ASAJA Alicante, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ Llauradora i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, realizarán una protesta que tendrá lugar en el Polígono Industrial la Granadina en San Isidro a partir de las 10.00 horas.

ASAJA Alicante ha detallado que, tras obtener la autorización de la Subdelegación de Gobierno, la movilización del campo alicantino tendrá lugar el 16 de febrero y cortará las carreteras desde dos "grandes puntos estratégicos" como Orihuela y Villena. Orihuela porque es el área de huerta más importante de la provincia de Alicante y, que ahora está en plena producción, y Villena para visibilizar los graves problemas también tiene el interior de la provincia, ha señalado el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.

Con relación a las tractoradas convocadas a principio de semana en el sur de la provincia, Andreu ha apuntado que son "fruto de la frustración del sector" primario; entiende a estos agricultores, la mayoría miembros de ASAJA, pero también cree que tenían que haber esperado: "compartimos las demandas que están haciendo estos grupos espontáneos pero actuamos con los procedimientos y las autorizaciones correspondientes".

Muchos motivos

Los motivos para protestar son muchos. José Vicente Andreu ha apostado por "un giro radical en las políticas europeas y no sólo de la PAC". Las importaciones "nos están arruinando", ha añadido el presidente provincial de ASAJA, ya que no son competitivos frente a esas frutas y verduras que "llegan de Marruecos, Egipto o de Turquía, porque ellos no cumplen con las mismas normas".

Andreu ha recordado las palabras de los agricultores y algunos políticos franceses sobre los productos españoles, que son mentiras; mientras que lo que dicen sobre esos productos de terceros países "es cierto, ello no cumplen esas normas". Por ello van a exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea "acuerdos de reciprocidad: el que quiera vender aquí en Europa sus frutas y verduras tendrá que cumplir las normas que dicta Europa y punto; no se puede admitir otra cosa".

El presidente de ASAJA-Alicante ha arremetido también contra la Industria y la Gran Distribución para quienes ha pedido que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria. "No pueden obligarnos a vender, porque somos el eslabón más débil, a los precios que imponen porque nos están arruinando", ha zanjado.