El ADDA celebra el 200 aniversario de la Diputación con una nueva programación musical estival

La Fundación ADDA inicia el 8 de agosto un nuevo ciclo de conciertos estivales para conmemorar el 200 aniversario de la Diputación de Alicante.

La programación incluye a grupos y vocalistas internacionales como UB40 feat. Ali Campbell, Kool & The Gang, Tony Hadley y “Los Chicos del Coro en Concierto”

El lunes 8 de agosto comenzará el ciclo UB40 & Ali Campbell. El éxito les llegó a partir de la década de los ochenta con canciones como Red Red Wine o I Can't Help Falling In Love. Tras una carrera llena de éxitos, reaparecieron a finales de los noventa con Tell Me Is It True, tema central de la película Speed 2. En total han vendido más 30 millones de discos.

El miércoles 10 de agosto será el turno Kool & The Gang. Una combinación de funk y soul de las décadas de los 70 y 80 con el que han vendido más de 70 millones de discos en el mundo. Canciones como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame incluidas en Rocky, Pulp Fiction o Saturday Nigth Fever, han ganado dos Grammys, siete American Music Awards, han estado entre los Top Ten de R&B 25 veces, entre los Top Ten de Pop 9 veces, y tienen 31 discos de Oro y Platino.

El viernes 12 de agosto actuará Tony Hadley. El antiguo componente de Spandau Ballet emprendió su carrera en solitario con la grabación de "The State Of Play" en 1992, al que, en 1997, seguiría otro versionando algunas de sus canciones favoritas. Su primer álbum en directo dio como resultado "Obssession" en 2000 y en 2006 cumplió un deseo pendiente con el álbum de swing "Passing Strangers".

Los días 19 y 20 de agosto el ADDA albergará el pre-estreno en España de "Los Chicos del Coro en Concierto". Más de ochenta niñas y niños de toda España se unen para cantar la magnífica historia de un músico fracasado al que la experiencia con sus alumnos de un internado le marcará para el resto de su vida. El estreno oficial será en Madrid, pero el espectáculo se podrá ver por primera vez en Alicante.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicado que quieren "implicar a todos los públicos ofreciendo propuestas de primer nivel a la altura de lo que merecen los alicantinos y nuestros visitantes”.