Javier Acuña vuelve a sonreír. El delantero del Hércules, autor de uno de los goles ante el Alzira, enterró su calvario. Después de muchas lesiones, el Toro se ha sincerado en Onda Cero. Acuña ha estado compartiendo mesa y mantel en el restaurante Caruso.

"El fútbol me ha quitado más de lo que me ha dado. Hubo momentos en los que pensé en la retirada, pero no podía dejar el fútbol así. Todavía estoy a tiempo de ser feliz, como un ascenso con el Hércules", ha destacado Acuña.