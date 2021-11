Vecinos de San Gabriel y Gran Vía Sur Puerto demandan al Ayuntamiento por no dar solución a los vertidos de la playa

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Sol Garcín, presidenta de la Asociación Gran Vía Sur Puerto, quien asegura que los vecinos no pueden soportar más las consecuencias de los vertidos de la depuradora que no solo suponen un peligro para el baño. Asegura que cuando hay fuertes lluvias, la desembocadura del barranco se llena de aguas fecales e industriales con el consecuente hedor que desprenden. Pero el problema de las aguas, no solo está en la desembocadura o en la playa, algunas calles y plazas también se anegan por que el alcantarillado no soporta la presión y saltan las trapas.