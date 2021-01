COVAPA exige el cierre inmediato de las aulas para proteger a los alumnos

La Confederación Valenciana de madres y padres de alumnos, quieren que se cierren las aulas 15 días para su desinfección y protección de los alumnos frente a la pandemia. No quiere que los estudiantes pierdan las clases, piden que se siga desde casa 'on line' o que se recuperen durante las vacaciones de Semana Santa. Critican que ante el peor momento de la pandemia, el Consell, no está velando por la salud y protección de los estudiantes. En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hoy hemos hablado de todo ello con Sonia Terrero, presidente de COVAPA. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.