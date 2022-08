'Más de uno Alicante' (miércoles 31/08/2022)

Despedimos el mes de agosto en Más de Uno Alicante y despedimos también a nuestros compañeros en prácticas, Paula Lizcano y Manu Pérez.

Desde que llegaron a Onda Cero Alicante el pasado mes de julio, hemos compartido con ellos dos meses de mucho trabajo, pero también nos hemos contagiado de la dulzura de Paula y el buen hacer de Manu.

En nombre de todos los compañeros de Onda Cero Alicante: Gracias y que tengáis muchos éxitos profesionales y vitales.

Además del último informativo provincial con Paula y Manu y de su emotiva despedida en el Avance de las Noticias, con Pepe Requena, en el programa de hoy les presentamos el Máster de Movilidad de la Cátedra Vectalia en la Universidad de Alicante, entrevistamos al diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez y Ana Luna en Te doy una canción, nos cuenta la historia de 'The Show must go on' de Queen.