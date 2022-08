'Te doy una canción' con Ana Luna

En la primera edición de 'Te doy una canción', Ana Luna nos presenta la historia de una de las canciones de The Beatles que ensalza los valores de la amistad With a little help from my friends compuesta por John Lennon y Paul McCartney.

Joe Cocker.- Whith a little help from my friends / ondacero.es

En Más de Uno Alicante la comparamos con la versión que hizo Joe Cocker poco después de ser publicada por la banda de Liverpool y cómo ha trascendido gracias a una serie de televisión sobre los años 60 que se emitió en los años 80.