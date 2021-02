Los constructores de hogueras de Alicante confían en que este año se puedan quemar los monumentos

Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo en esta pandemia, es que no hay sector que no se haya visto perjudicado con la situación. Las fiestas suponen empleo para centenares de familias alicantinas que viven de ellas de una u otra forma. Sin ir más lejos, hoy, en Más de uno Alicante, hemos hablado de los constructores de hogueras. Muchos profesionales se quedaron sin trabajo el año pasado, y no podrían permitirse que en 2021 se volvieran a cancelar las fiestas oficiales del fuego. De todo ello hemos hablado con con Pedro Espadero, artista constructor de hogueras de Alicante. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.