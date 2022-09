Canciones solidarias... 'We are the world'

En 'Más de Uno Alicante' la sección musical Te doy una canción con Ana Luna, nos acerca al poder solidario que tiene el mundo de la música con una canción: We are the world que unió a los más importantes intérpretes norteamericanos en el proyecto USA for Africa, ya que la recaudación de esta canción estaba destinada a las personas desfavorecidas de Etiopía.

Ana Luna y Juan Carlos Fresneda nos cuentan cómo se gestó esta canción y por qué; sobre todo porque los norteamericanos decidieron superar a los británicos que, en las Navidades de 1984, también recaudaron fondos para los etíopes con la canción Do they know it's christmas?