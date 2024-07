Los acontecimientos del fin de semana en Alicante sometidos a debate en el 'Ojo crítico' de Miguel Noguera

Miguel Noguera ha querido alegrar la mañana del lunes en Más de uno Alicante, con un divertido relato sobre todo lo que ha pasado este fin de semana y que ha tenido en vilo al país.

En primer lugar, España se coronó campeona de la Eurocopa. Los jugadores se movían en el campo como si estuvieran bailando flamenco, ¡olé! Y cuando finalmente levantaron la copa, el país entero gritó “¡Gol!” . Las calles se llenaron de gente, banderas, y abuelas tirando tortillas de patatas desde los balcones en señal de celebración.

Por si eso no fuera suficiente, Carlos Alcaraz, nuestro joven prodigio del tenis, decidió que ganar un torneo no era suficiente para él. Su rival quedó más descolocado que un guiri intentando entender la diferencia entre jamón serrano y jamón ibérico. Alcaraz demostró que en España no solo tenemos arte para el fútbol, sino también para darle a la pelotita amarilla.

Y cuando pensábamos que no podíamos estar más emocionados, llegó la guinda del pastel. Alguien intentó atentar contra Donald Trump. ¡Vaya sorpresa! El hombre tiene más vidas que un gato en una fábrica de cojines. El atentado fracasó, claro está, porque entre los guardaespaldas y su peinado a prueba de balas, Trump salió ileso. Eso sí, ahora los servicios secretos tienen más trabajo que el Community Manager de la RFEF respondiendo a memes.

En resumen, un fin de semana para la historia analizado con el habitual humor de Miguel Noguera.