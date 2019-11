Los propietarios de vehículos sin etiqueta no podrán aparcar en la zona SER de Madrid a partir de 2020

El Ayuntamiento de Madrid mandará cartas informativas a los propietarios de los vehículos sin etiqueta medioambiental para avisarles de que no podrán aparcar en la zona SER de la capital a partir de 2020.

Los propietarios de vehículos sin etiqueta medioambiental (todo vehículo a motor que por su clasificación en el Registro de Vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención de la clasificación 0 emisiones, ECO, C o B) recibirán una carta informativa por parte del Ayuntamiento en la que se les informará de que no podrán aparcar en zona SER a partir de 2020.

Así lo ha avanzado este lunes el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo, donde ha asegurado que "la lucha contra el cambio climático es una de las prioridades, sino la principal, del equipo de Gobierno, algo que se demuestra con la pretensión de mejorar la calidad del aire con la estrategia eficaz Madrid 360".

Carabante ha llevado esta medida, que irá acompañada de una campaña informativa después de que la edil de Más Madrid Inés Sabanés asegurara que Madrid expresó en la Cumbre de París "una serie de compromisos que tenían que ver con los compromisos de la lucha contra el cambio climático por la contaminación de la ciudad".

También ha hecho mención Sabanés al acuerdo de Copenhague, que alberga "un compromiso de integrar acciones relevantes como expansión rápida de transporte público, crear zonas de bajas emisiones, incentivos financieros en los aparcamientos, reducir el tráfico pesado, y reducir la contaminación procedente de los residuos".

Para Sabanés, las medidas anunciadas por el equipo de Gobierno de PP y Cs buscan "estropear" todo lo avanzado, algo que el delegado de Medio Ambiente ha negado, y ha añadido que Madrid 360 mejorará los pasos ya dados.