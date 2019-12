PP y Vox rechazan condenar el ataque al centro de Hortaleza en la Asamblea de Madrid

Para que sea aprobada una declaración institucional, es necesario el consenso de todos los grupos, por lo que la iniciativa no ha podido salir adelante al rechazar PP y Vox el texto de la misma, que condena los "discursos del odio" hacia estos menores.

Más Madrid y Unidas Podemos presentaron por separado una iniciativa para condenar "este atentado terrorista" y han criticado la postura "deleznable" del partido de Santiago Abascal, a quien han acusado de promulgar "discursos xenófobos y racistas".

El lanzamiento de un artefacto explosivo este miércoles al centro de menores de Hortaleza, que fue detonado de forma controlada por los Tedax, ha desencadenado la reacción de los partidos políticos de izquierdas ante los "discursos de odio" emitidos por Vox que han provocado este ataque.

En declaraciones a los medios a su llegada al pleno de la Asamblea, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha lamentado que PP y Vox no hayan condenado el "atentado" contra el centro de menores y se ha preguntado "qué pasaría si no hubiera sido contra niños pobres y hubiera sido en la Puerta del Sol".

"Hubieran salido inmediatamente a condenar estos hechos", ha aseverado Serra, que ha reclamado a los medios de comunicación que den "voz" a estos niños "para que la sociedad conozca sus necesidades y anhelos". Desde Más Madrid, su portavoz, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado que PP y Vox "se hayan negado a condenar este atentado terrorista" y a apoyar "los derechos de la infancia".

En esta línea, ha afeado a Vox y a su portavoz, Rocío Monasterio, la "actitud deleznable" que refleja, ha continuado, su "escala de valores". "Seguramente fue diseñada antes de tener el titulo de arquitecta", ha añadido Perpinyà, quien, a su juicio, Vox ha generado "un caldo de cultivo para el odio y el señalamiento público de los menores que están solos".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha pedido no caer "en juicios de valor" ante estos hechos, ya que la Policía ha reclamado "prudencia" y los trabajadores han solicitado "no hacer un uso partidista". Serrano ha lamentado que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, haya "incendiado el debate tratando de responsabilizar a determinados partidos políticos" al achacar el ataque al centro a los discursos "de odio y de intolerancia".

Por su parte, la portavoz de Vox ha tildado de "vergonzoso" que Marlaska y determinados responsables políticos hayan lanzado "a las ordas del odio" a su partido y a ella misma, culpabilizándoles de los hechos. "Es intolerable que sin conocer toda la información cometamos esa imprudencia", ha continuado Monasterio, que ha exigido "serenidad y paciencia" hasta tener todos los datos para poder hacer un juicio de lo que ha pasado.

Según Monasterio, que ha condenado el ataque, su formación "da voz" a los problemas de los vecinos de los barrios donde se ubican estos centros y ha apuntado que "a lo mejor los políticos quieren amordazar la realidad" de los ciudadanos. El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha lamentado que no haya un consenso en la Cámara madrileña con esta materia, como sucedía anteriormente, y haya grupos parlamentarios que "bloqueen".

A ellos les ha pedido que "recapaciten" ya que, a su juicio, no es la forma "de hacer bien a los ciudadanos de la Comunidad". Para Zafra Vox "no está en la solución" de los problemas, y les ha culpado de "dinamitar" el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados, al rechazar negociar un acuerdo entre todos en esta materia.

Al PSOE le hubiera gustado que se hubiera acordado entre todos los grupos una declaración institucional, puesto que "va más allá" de condenar el ataque, sino también mostrar "solidaridad con los niños y trabajadores del centro", ha dicho su portavoz, Ángel Gabilondo.

Y ha emplazado a todos los grupos y al Gobierno de la Comunidad a elaborar un pacto para los menores extranjeros no acompañados aunque un grupo "no lo encuentre pertinente". Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han criticado "el bloqueo" a aprobar esta declaración institucional, y ha destacado "el enorme incremento en la tasa de delitos de odio por componente racial y específicamente, a los menores no acompañados".

"¿Qué tiene que pasar para que los grupos parlamentarios hagan algo decente y se pongan todos de acuerdo en rechazar la violencia?" trasladó Daniel Méndez, presidente de la Red.