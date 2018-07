La oposición ve "desafortunadas" las palabras sobre la prostitución de la concejal de Pinto del PP

Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid han tachado de desafortunadas las palabras sobre la prostitución de la concejal del PP de Pinto Rosa María Ganso y han asegurado que no las comparte.

El PP no comparte las declaraciones de la concejal

Así lo han expuesto los portavoces de cada grupo en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que la concejal defendiera en una intervención en el último Pleno Municipal que la prostitución da servicio a "personas con discapacidad" a las que "no les queda otro remedio" y a "personas que en la vida han nacido feos".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha tildado de "desafortunadas" estas palabras y espera que haya pedido disculpas y que el PP aclare su posición al respecto y si respalda a la concejala en Pinto. "Sus propias declaraciones se explican solas", ha criticado.

En esta línea el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha tachado de poco afortunadas e "insostenibles" las palabras de Ganso, que están "fuera de lo que es el respeto y la dignidad y los derechos de todos". "Todos estamos de acuerdo de que eso es impresentable", le ha afeado Gabilondo.

La portavoz adjunta de Podemos Mónica García ha indicado que las declaraciones le parecen me "reprobables, que no vienen a cuento" y que "alejan a una representante pública de lo que significa su posición política haciendo esas declaraciones sobre los discapacitados y la gente fea".

Por último, el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, a pesar de no haber escuchado el discurso entero ha indicado que en "absoluto" comparten esas palabras. "Lo que me comentan es que están seleccionadas unas determinadas frases, pero pese al conjunto no compartimos lo que ha dicho", ha aseverado.