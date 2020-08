Zapatero advierte de que el número de positivos y de contactos que se saltan la cuarentena aumenta "cada semana"

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha alertado este sábado de que el número de positivos por coronavirus y sus contactos que se saltan al cuarentena aumenta "cada semana".

"Nos consta y nos llega a partir de PA que en el seguimiento de casos positivos y contactos o bien no se ha realizado el aislamiento o no se ha realizado la cuarentena como corresponde", ha lamentado el político. Para poder hacer frente a esta situación, según ha informado Zapatero, la Comunidad de Madrid está trabajando en "hacer autos" para que un juez determine el "seguimiento por autoridad policial" de estas personas que no cumplen su aislamiento.

Referente a la recomendación de "quedar en casa" en aquellas zonas en las que el virus tiene mayor incidencia, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 ha explicado que pretendía hacer ver la necesidad de "protegerse y garantizar la seguridad" del conjunto de la población madrileña.

"Tengo que pasar mensajes a la ciudadanía para que entiendan que en este momento hay que protegerse, hay una transmisión alta en Madrid, sabemos en qué barrios y que hay población vulnerable ahí", ha declarado el Zapatero.

En este sentido, ha comentado que están convencidos de que el virus se transmite "cuando se junta gente" y cuando esta gente"se mueve", por lo que ha pedido responsabilidad durante esta etapa de la crisis. Además, ha indicado que, concretamente en Madrid, los brotes familiares son "una parte muy importante de la reactivación del virus". "No es un mensaje alarmista sino que pretendemos que se entienda y asuma", ha zanjado.

Por último, el viceconsejero ha hecho mención a la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el coronavirus: "Quiero pensar que estamos en un horizonte de solución, la vacuna que será parte de la solución a lo que está pasando".