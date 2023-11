VOX quiere que la izquierda se retrate con la Amnistía

Vox considera "corrupción política" los términos de la futura Ley de amnistía. Por eso, y en previsión de que la Declaración Institucional que ha registrado para el pleno del día 7 de noviembre no contará con la unanimidad necesaria, ha modificado la solicitud en una PNL, Proposición No de Ley (no tiene carácter vinculante) pero que hará que los grupos de la izquierda se retraten en la cámara madrileña.

Condonación a Catalunya

Para el socialista Juan Lobato el futuro texto acordado por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes contiene iniciativas propias del PSOE y otras "compatibles". El portavoz garantiza que el pacto para condonar la deuda catalana recoge expresamente "un tratamiento igual" para todas las Comunidades Autónomas, con el que la Comunidad de Madrid podría cancelar parte de su deuda que cifra en 37.000 millones de euros.

Más Madrid se posiciona a favor de la amnistía y de que España avance en política económica, sanitaria y social. Los populares van más allá y afirman que supondrá la ruptura del Estado de Derecho y su sustitución sin contar con la soberanía de todos los españoles.