Los vecinos protestan contra la reforma del parking subterráneo de la plaza de Santa Ana

Las polémicas y las protestas en contra de la tala de árboles en Madrid llegan ahora al Barrio de Las Letras. El proyecto de reforma del parking subterráneo de la plaza Santa Ana sigue trayendo cola y los vecinos continúan manifestándose en contra de una obra que supondría la tala de alrededor de 28 árboles, es decir, la mitad del arbolado de la plaza.

Desde la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras critican el proyecto porque creen que es "un plan absurdo", que no responde a los intereses de los vecinos y comerciantes de la zona. Su portavoz, Carlos García, asegura que lo han analizado y que la tala de casi esta treintena de árboles de totalmente innecesario. "Se nos ha contado que es necesario talar 28 árboles para reformar el parking, cuando hemos visto en el proyecto que esto no es así. Las zonas que presentan humedades están muy localizadas en unos 300m² de una plaza de unos 4.500m². Esto afectaría exclusivamente a 10 alcorques, en 2 de ellos hay árboles que no se han repuesto. De árboles actuales afectaría únicamente a 8", aclara García.

Más allá del arbolado, explican desde la Asociación que hay más irregularidades, porque este proyecto surge desde la Dirección General de Parkings, un organismo que no tiene competencias para tocar la plaza. "En el momento en el que se hace una tala o se trasplantan árboles es evidente que la plaza se va a tocar. Además, se van a modificar una serie de respiraderos y una de las zonas afectadas coincide con uno de los parques infantiles. Entendemos que hay un organismo competente que aquí no aparece", añade el portavoz.

La movilidad es otra de las cuestiones que preocupan a los vecinos, que alertan del colapso que se podría generar en la zona si este parking se abre a los turistas, ya que recuerdan que el Barrio de las letras es un barrio antiguo, donde la mayoría de las fincas no tiene garaje y los vecinos se encuentran con serios problemas para poder aparcar. "Pedimos que el parking sea exclusivo para residentes porque no tenemos donde dejar los coches y, por otro lado, que los precios que se barajan para ese parking de residentes sean precios para la ciudadanía. El precio que se está barajando es de 140 euros al mes, y eso es prácticamente un precio de mercado", lamenta García.

La asociación vecinal propone alternativas a este proyecto y plantea al Ayuntamiento que aproveche la oportunidad actual para hacer un proyecto participativo con los vecinos, donde se plantee una remodelación paisajística más amable. Son conscientes, eso sí, de que hay cuestiones que se están poniendo encima de la mesa y que son contrarias al espíritu de este gobierno, que es una lucha difícil. A pesar de ello, creen que esta es una oportunidad que tiene el Ayuntamiento para coger una de las plazas más representativas de la ciudad y poder hacer un proyecto que beneficie a todos. "Mejorar esta plaza va a atraer más turismo y limitar el tráfico en este barrio va a ayudar a que el turismo se sienta más cómodo. Queremos que se cumpla la normativa y que hagan de esta plaza un lugar más amable para los vecinos y para los turistas", concluye el portavoz.

Este jueves, 28 de febrero, representantes de la asociación vecinal intervendrán en el Pleno de la Junta Municipal de Centro para pedir explicaciones sobre el proyecto. Lo harán mientras se desarrolla una concentración de protesta, que comenzará a las 17 horas frente a la sede de la Junta, en la calle Mayor, 72.