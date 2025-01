Todo listo para "Cutrecón 2025", la cita anual con el 'peor' cine de fantasía

Cuanto peor, mejor. Esa ha sido la idea de este festival y esa va a seguir siendo en esta edición de 2025. La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine Trash 'Kitchen 154 Cutrecon' volverá a la ciudad de Madrid del 5 al 9 de febrero de 2025 con el peor cine de fantasía épica; en el que no faltarán dragones de cartulina, barbas postizas y bárbaros de gimnasio de barrio, entre otras peculiaridades.

La organización del evento señala que, en esta ocasión, el cine más "cutre" podrá disfrutarse en tres puntos de la capital: la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Cine Paz y el Cine Palacio de Hielo. De este modo, los espectadores de Cutrecon tendrán la oportunidad de visionar "una cuidada e hilarante selección de las peores películas de fantasía épica" que recuerdan a franquicias como 'Conan el Bárbaro', 'El Señor de los Anillos' o 'Dragones y Mazmorras', entre otras. En total, se programarán alrededor de 20 películas llegadas de todos los rincones del mundo, la mayoría de ellas "ignotas y desconocidas" por el gran público, "pero que merecen una segunda oportunidad por lo involuntariamente divertidos que resultan en su mayoría", según ha señalado el director de Cutrecon, Carlos Palencia.

"Dragones de cartulina y fieltro mal cosidos, bárbaros que parecen salidos de un gimnasio de barrio y muchas barbas postizas desfilarán por todo tipo de plagios y sucedáneos de franquicias de éxito", ha subrayado Palencia. Además de la fantasía épica, la programación incluirá cintas de otros géneros, con lo más "extravagante" del cine de bajo presupuesto. Asimismo, el festival volverá a contar, por cuarto año consecutivo, con su 'Sección Oficial A Concurso', donde los asistentes votarán para otorgar el Premio del Público a la Película de Bajo Presupuesto Más Divertida.

Varios días de cine cutre

De este modo, Cutrcon arrancará el miércoles, 5 de febrero, con la sesión doble 'Documentrash' (11.30 horas), dedicada este año a Suzzanna, legendaria estrella del cine de terror indonesio. La proyección incluirá un documental sobre su figura, acompañado de uno de sus filmes más emblemáticos. El filme incluye entrevistas con familiares, colegas y expertos, junto con fragmentos de cintas como 'Sundel Bolong' (1981), 'Nyi Blorong' (1982) o 'Malam Satu Suro' (1988), entre otras muchas. "Más allá de su legado en el cine de terror, la figura de Suzzanna empieza a ser reivindicada como un símbolo feminista dentro de la historia del cine", señalan los organizadores. La doble sesión se completará con 'The Hungry Snake Woman' (1986). El mismo día, pero a las 16.30 horas, tendrá lugar una de las proyecciones más esperadas de esta edición, 'El Caballero del Dragón' (1985), "una de las grandes películas malditas del cine español", que se verá en una versión restaurada en 4K inédita hasta la fecha.

Cutrecon también sacará a la luz los restos del rodaje de 'El Caballero del Dragón' con una exposición de acceso libre, titulada 'El Caballero del Dragón: La Épica Suicida de Fernando Colomo', que podrá visitarse del 29 de enero al 28 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Información. La muestra reúne materiales originales que revelan cómo se gestó esta odisea cinematográfica. La jornada inaugural concluirá a las 21.30 horas en el mk2 Cine Paz, con una proyección especial de 'Frankie Freako' (2024).

Mutantes y bárbaros

La Facultad de Ciencias de la Información albergará el grueso de la jornada del jueves, 6 de febrero, con cuatro sesiones, todas ellas de acceso gratuito hasta completar aforo. A partir de las 11 horas, el público podrá disfrutar de tres de las películas que competirán en la Sección Oficial: 'Mundo Mutante' (2024), 'Sexión Continua' (2024) y 'Cocaine Crabs From Outer Space' (2022). Además, a las 17.30 horas, Cutrecon inaugurará una nueva sección, 'Mis Delirios Favoritos', en la que personalidades del cine comparten su pasión por películas que desafían la lógica y el buen gusto. A las 20.30 horas, el Mk2 Cine Paz acogerá la sesión doble 'Conansploitation', una noche de bárbaros desbocados con la proyección de 'Deathstalker 2' (1987) y 'The Barbarians' (1987). Ambas películas, representantes del cine de espada y brujería "más delirante", se podrán ver en versión original subtitulada y a partir de copias remasterizadas en alta definición.

Patadas voladoras y fantasía de andar por casa

La Sección Oficial continuará el viernes, a partir de las 11 horas, en la Facultad de Ciencias de la Información, con la proyección de los títulos a concurso 'Sakura Tournament' (2021), "con patadas voladoras, golpes imposibles y un marcado espíritu de serie B", y 'The Old Man and The Demon Sword' (2023), "una extravagante historia de fantasía épica de andar por casa". Finalmente, a las 21.30 horas, el Mk2 Cine Paz acogerá la proyección de 'The Emu War' (2023), una "hilarante" comedia de acción que parodia con mucha imaginación y humor "gamberro" un insólito episodio de la historia militar australiana: la Gran Guerra del Emú. "Lo que parecía una misión sencilla terminó en una humillante derrota para el ejército, en un conflicto que ha trascendido al imaginario popular, inspirando memes, videojuegos y ahora, una película repleta de acción y carcajadas", han recalcado los organizadores de esta edición.