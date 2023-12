Rutas saludables para caminar por Madrid

Caminar por Madrid, caminar por la salud y hacerlo acompañado. Es la apuesta del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto europeo Walking People o Gente que Camina, que se puso en marcha hace ya más de 10 años y que tiene como objetivo promover la actividad física de los madrileños a través de distintas rutas por los distritos, sin salir de la ciudad. Madrid ya cuenta con un total 23 rutas saludables en todos los distritos y un total de 125 kilómetros: 2 céntricas que recorren la ciudad de norte a sur y de este a oeste, 19 rutas periféricas que se distribuyen por los distritos y la ruta del Camino de Santiago que pasa por Madrid.

Desde este jueves, una nueva ruta conecta los distritos de Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas, la primera que conecta dos distritos. "Para nosotros es una magnifica noticia que Madrid Salud haya contado con nosotros para hacer una ruta saludable y promover los hábitos para todos nuestros jóvenes y mayores", ha explicado la concejala del distrito de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, que ha asistido a la inauguración de este itinerario de 2.250 metros situado en la plaza de Agustín González. Madrid, en cuanto a rutas y vías saludables es pionera desde hace años y se impulsan este tipo de iniciativas, sobre todo, en los mayores porque la población en Madrid es cada vez más mayor pero también se vive más años y con mayor calidad de vida", ha apuntado Álvarez.

Se trata de rutas correctamente señalizadas, accesibles y con profesionales de Madrid Salud que semanalmente acompañan al grupo explicando su funcionamiento para conseguir que el ejercicio sea mucho más efectivo. Los itinerarios tienen un doble objetivo: mejorar la actividad física, que está demostrado todos los beneficios que tiene para la salud cardiovascular y la prevención de caídas; y otro que beneficio importante que es el de crear unión entre los vecinos y evitar la soledad, el individualismo" apunta Mari Carmen Martín, responsable del programa ALAS, programa para prevenir la obesidad y la diabetes.

Almudena y Dori llevan prácticamente desde su inicio, desde hace más de 10 años, participando en estas rutas saludables. Ambas reconocen que su vida ha mejorado desde entonces, se encuentran bien y, lo más importante: ya no caminan solas. "Principalmente lo hago por salud, por salud física y psicológica. Somos un grupo que nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho y, además, caminando he mejorado la espalda, me siento mejor y voy mucho más derecha", comenta Dori. Su amiga Almudena, es también su acompañante de viaje. "Llevo mucho años viniendo, el andar me viene genial, sobre todo para el colesterol", explica Almudena.

Rutas interactivas

Estas rutas están señalizadas a través de paneles informativos a los que se ha unido el desarrollo de una aplicación gratuita para teléfonos móviles (Rutas WAP. Madrid Salud). Para hacer una ruta, basta con seguir los vinilos y señales colocados sobre elementos urbanos y en los propios tótems de señalización a través de un código QR.

La aplicación móvil ayuda a utilizar cada una de estas rutas de forma libre, además de favorecer la formación de grupos de caminantes para recorrerlas. Es una guía del recorrido de las 23 rutas y aporta información sobre algunos elementos del camino para facilitar el paseo. Además, informa sobre los programas de promoción de la salud que se llevan a cabo en los centros municipales de Madrid Salud, así como recomendaciones sobre alimentación sana y actividad física.

Programa ALAS

Este proyecto nació como una iniciativa europea y se enmarca en el Programa de Alimentación, Actividad Física y Salud (ALAS) de Madrid Salud, que es pionero y original del Ayuntamiento para fomentar la vida saludable entre la población adulta a través de una alimentación sana y de la práctica de actividad física regular, así como de la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con estos hábitos de vida como son la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Además, se desarrolla un subprograma para la prevención de la obesidad infantil en el ámbito escolar.