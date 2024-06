Qué es la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid que Ayuso va a entregar a Javier Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe este viernes en la Real Casa de Correos al presidente argentino, Javier Milei, para hacerle entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad, una acción que ha recibido el aplauso de Vox, pero también ha generado polémica tras ser duramente criticada por los partidos de izquierdas.

Milei vuelve a España poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior visita para participar en una convención política organizada por Vox. Allí llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, lo que causó que España retirase a su embajadora del país latinoamericano.

Qué es la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

Tal y como publica la propia Comunidad de Madrid en su página web, la entrega de la Medalla se hace "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano".

La Medalla se creó en 2017 (cuando gobernaba Cristina Cifuentes) y se otorga "en virtud de la reciente Ley 2/2024", aprobada por la Comunidad de Madrid, "como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea", explican.

En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Ayuso ve un "honor" entregar la distinción a Milei

Ayuso ha defendido durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un "honor" entregar esta distinción a Milei y ha señalado que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente", no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

La dirección nacional del PP defiende como lógica la medalla

La dirección nacional del PP ha defendido como algo "lógico" que la presidenta de la Comunidad de Madrid entregue esta condecoración al presidente argentino, tal y como ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al ser preguntada en rueda de prensa sobre si existe malestar en la dirección nacional por el acercamiento de Ayuso y Milei y sobre si lo que el presidente argentino representa merece un premio.

"Que con normalidad un presidente de un país como Argentina pueda recibir una condecoración, una medalla que han recibido otro presidentes en las mismas condiciones, es lo lógico, lo que no es lógico es que ni tan siquiera se haya acudido a la toma de posesión de un presidente que fue elegido por los argentinos", ha respondido Gamarra.

Albares dice que España solo tiene una política exterior

El encuentro entre Milei y Ayuso ha sido criticado con dureza por parte del Gobierno central y los partidos de izquierdas. El primero en pronunciarse fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien consideró que Ayuso se reúne con Milei sólo por "jorobar" y advirtió que ese no es el Gobierno que se merece Madrid.

Posteriormente, varios ministros del Gobierno acusaron al PP de "provocar" y lamentaron que se estén "alimentando" y "premiando" las "faltas de respeto e insultos" del mandatario argentino contra el Ejecutivo central. En este sentido, se han pronunciado, entre otros, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recalcado este viernes que España "solo tiene una política exterior", que se coordina con todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, y ha subrayado que la visita del presidente de Argentina es privada.

"Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", ha respondido Albares al ser preguntado en una rueda de prensa junto al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Ha incidido en que "España solo tiene una política exterior y hoy la política exterior de España está totalmente y exclusivamente centrada en nuestros amigos cataríes y en esa extraordinaria relación que estamos consiguiendo". "Y como España solo tiene una política exterior, todo lo que toca esa política exterior se realiza coordinadamente con las instituciones del Estado, incluso Casa Real", ha precisado el ministro.