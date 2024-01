Martínez-Almeida confirma su boda con Teresa Urquijo: "Me ha dicho sí"

El alcalde de Madrid José Luis Almeida, confirmó este viernes a través de sus redes sociales que se casará con su actual pareja Teresa Urquijo "cuando estaba casi resignado". La boda será en primavera en una finca a las afueras de Madrid.

El primer edil compartió este viernes una imagen con Urquijo, acompañada de un texto en el que confirmaba la boda y aseguraba que estaba a punto de resignarse en las cuestiones sentimentales, convencido de que no se casaría.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí".

La boda según público la revista 'Semana', que dio la exclusiva será en primavera en una finca a las afueras de Madrid.