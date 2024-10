Cineteca Madrid celebra la Hispanidad con películas clásicas y proyectos olvidados

Cineteca Madrid, durante todo el mes de octubre y coincidiendo con la celebración de la Hispanidad, invita a redescubrir el cine español y acercar la realidad de Latinoamérica. Los amantes del cine podrán redescubrir los clásicos, pero también proyectos olvidados. No faltará un homenaje al cineasta Eloy de la Iglesia en su 80 aniversario, con la proyección dos de sus grandes obras: 'El diputado' (1978) y 'Navajeros' (1980), títulos que tratan temas sociales y políticos y que marcaron su trayectoria. También se conmemorará el 50 aniversario de 'No profanar el sueño de los muertos' (Jorge Grau, 1974), un referente del cine de terror, y los 40 años de la comedia icónica de Pedro Almodóvar '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984).

Cine Latinoamericano con conciencia social

La sección 'Utopía Tropical' reúne películas representativas de cinco países latinoamericanos, con temas tan complejos como la política, la historia y la identidad cultural. Desde obras como 'Pura Sangre' (Luis Ospina, 1982), 'La mansión de Araucaima' (Carlos Mayolo, 1986) hasta cintas rescatadas por el colectivo Archivistas Salvajes de Cuba, esta muestra explora los contrastes y contradicciones que definen la realidad latinoamericana.

El ciclo no solo incluye proyecciones, también charlas y encuentros con cineastas y actores.

La programación de octubre en Cineteca Madrid incluye asimismo una variada oferta de estrenos y eventos especiales que complementan los grandes ciclos temáticos habituales.

Destacar por último, un espacio para la reflexión con una muestra dedicada al director taiwanés Tsai Ming Liang y, de la mano del colectivo austríaco Total Refusal, el público tendrá la oportunidad de reinterpretar la relación entre los videojuegos y el cine.