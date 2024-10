Ayuso: "La montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar”

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra la Agencia Tributaria al preguntarse si "Hacienda debería, al menos, pedir las inspecciones fiscales de Koldo, de Ábalos. ¿Oye, cómo es que de nadie hace una sola inspección de Hacienda, que el tres de Hacienda hoy sepamos que tiene un entramado de sociedades, cómo es que nadie ha investigado que el señor Escrivá o el exministro astronauta pagarán su casa a través de empresas?" Cree que esto no se ha producido al no tratarse, como su novio, del entorno de un adversario político.

La presidenta ha reprochado que la trama de corrupción que rodea a Pedro Sánchez "con lingotes, siete ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del Gobierno es una montaña de corrupción tan grande que un hilo dental no lo va a tapar".

Aparato del Gobierno

A renglón seguido se ha mostrado tranquila ante las informaciones sobre corrupción de su pareja. "Cuando se tiene todo el aparato de un gobierno contra un ciudadano particular y, por tanto, demostrar, caso por caso, todo lo que está sucediendo a veces resulta complejo. Lo cierto es que, primero, confío en la justicia y dos, el tiempo pone todo en su sitio". E incluso ha ido más allá vaticinando que "otros tengan problemas judiciales de aquí hacia adelante. Porque mientras exista un Estado de derecho y unas garantías democráticas, es ilegal" atacar sin medida a un particular desde un Gobierno que se organiza "por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político. Eso es muy estalinista y no es propio de una democracia".

"Lo preocupante es que de todo procede del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político", ha afirmado.

Viajes

La presidenta ha explicado también por qué usó la sala de autoridades de Barajas en un viaje personal con su pareja: "la Dirección General de Policía nos pone por seguridad una sala por donde van los ministros con sus familias y otras altas autoridades". Ha insistido en esas cuestiones de seguridad remitiéndose a la Policía Nacional. Y ha concluido afeando a la oposición que si "eso es lo que ustedes me pueden achacar en cinco años, cosas que no tienen nada que ver conmigo, es que están muy vacíos de argumentos".